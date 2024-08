Tego ulubieńca fanów zabraknie w The Mandalorian & Grogu. Powodem krytyka fanów?

fot. materiały prasowe

Gwiezdnowojenni Mandalorianie nie mają łatwego życia pod rządami Disneya. Z jednej strony jest niezwykle popularny Din Djarin, w którego wciela się Pedro Pascal, a który to ma niedługo dostać swój kinowy film zatytułowany The Mandalorian & Grogu, a z drugiej jest Temuera Morrison, który powrócił po latach jako ulubieniec fanów w roli Boby Fetta. Aktor najpierw pojawił się w 2. sezonie serialu The Mandalorian, by później dostać prawdziwą szansę z własnym serialem. Niestety Księga Boby Fetta spotkała się z wielką krytyką. Ta krytyka może być powodem, przez który nie zobaczymy tego aktora dłużej w kultowej roli gwiezdnego łowcy nagród.

Tego ulubieńca fanów zabraknie w The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu to najbliższy kinowy projekt ze świata Gwiezdnych Wojen. Ma kontynuować wątki rozpoczęte w serialu, a wielu ulubieńców ma szansę na powrót. Wśród nich prawdopodobnie nie znajdzie się jednak Boba Fett Temuery Morrisona. Aktor podczas panelu dla fanów w Chicago powiedział:

Nadal czekam na telefon, szczerze mówiąc. Sądzę, że na jakiś czas schowano nas do szuflady. Może później nas z niej wyjmą.

Powodem takiego stanu rzeczy może być krytyka produkcji, w której Boba Fett grał pierwsze skrzypce. Zgadzacie się z taką decyzją Disneya?