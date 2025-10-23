„Ptaki nie są prawdziwe” - aktorzy z Hollywood dzielą się swoimi ulubionymi teoriami spiskowymi
Ptaki są małymi dronami, a światem rządem reptilianie... Obsada Bugonii zdradziła swoje ulubione teorie spiskowe.
Emma Stone w filmie Bugonia gra wpływową prezeskę, która zostaje porwana przez dwóch mężczyzn z obsesją na punkcie teorii spiskowych, w których wcielają się kolejno Jesse Plemons i Aidan Delbis. Wygląda na to, że ten temat zainteresował jedno z nich również poza ekranem.
Obsada Bugonii zdradza swoje ulubione teorie spiskowe
Emma Stone w rozmowa z Variety zdradziła, że ją i Jesse Plemonsa zafascynowała teoria spiskowa, według której... ptaki nie są prawdziwe.
Plemons i Stone nie jest jedynymi osobami, które na planie Bugonii zainteresowały się tym tematem. Stavros Halkias, który w filmie gra funkcjonariusza policji, również ma swoją ulubioną teorię spiskową. Według niej to reptilianie rządzą światem.
Bugonia trafi do wybranych kin 24 października, a następnie trafi do szerokiej dystrybucji 31 października.
Źródło: Variety
