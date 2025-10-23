„Ptaki nie są prawdziwe” - aktorzy z Hollywood dzielą się swoimi ulubionymi teoriami spiskowymi

fot. Focus Features

Emma Stone w filmie Bugonia gra wpływową prezeskę, która zostaje porwana przez dwóch mężczyzn z obsesją na punkcie teorii spiskowych, w których wcielają się kolejno Jesse Plemons i Aidan Delbis. Wygląda na to, że ten temat zainteresował jedno z nich również poza ekranem.

Obsada Bugonii zdradza swoje ulubione teorie spiskowe

Emma Stone w rozmowa z Variety zdradziła, że ją i Jesse Plemonsa zafascynowała teoria spiskowa, według której... ptaki nie są prawdziwe.

Tak, chodzi o ptaki – zaśmiała się Emma Stone. – Ptaki nie są prawdziwe. To znaczy, osobiście wierzę, że są. Ale to musi być ciekawe, spacerować ulicami Nowego Jorku, gdzie jest tyle ptaków, i zastanawiać się: „A co, gdyby te wszystkie gołębie, tu i teraz, były małymi dronami?”.

Plemons i Stone nie jest jedynymi osobami, które na planie Bugonii zainteresowały się tym tematem. Stavros Halkias, który w filmie gra funkcjonariusza policji, również ma swoją ulubioną teorię spiskową. Według niej to reptilianie rządzą światem.

Nie sądzę, że chodzi dosłownie o ludzi-jaszczury, ale o to, że osoby rządzące światem nie są ludźmi. Najważniejsze jest dla nich gromadzenie bogactwa. To ciekawa metafora, ponieważ próbuje wyjaśnić zło, obecne w życiu każdego z nas, w ten sposób: „Musi istnieć jakiś inny gatunek odpowiedzialny za to”. W rzeczywistości to po prostu gów***i ludzie.

Bugonia trafi do wybranych kin 24 października, a następnie trafi do szerokiej dystrybucji 31 października.