Uncharted 4: Kres Złodzieja najprawdopodobniej trafi na PC

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Wewnętrzne dokumenty Sony dotyczące segmentu gier PlayStation przynoszą ciekawe informacje związane z pecetowym rynkiem gier. Wskazują one na pojawienie się na komputerach osobistych jednego z największych hitów na konsole japońskiej firmy, produkcji Uncharted 4: Kres Złodzieja. W dokumencie Horizon: Zero Dawn wymienione jest, jako gra będąca już na PC, a tytuły Days Gone i właśnie Uncharted 4, jako te, które są planowane.

Nie wiemy, jaką datę posiada wewnętrzne pismo Sony, ale musi to być sprzed 18 maja, bowiem właśnie wtedy na PC ukazała się produkcja studia Bend. Powyższe zdaje się zazębiać z wcześniejszymi plotkami, które mówiły, że Naughty Dog pracuje nad kilkoma projektami, w tym nad portem ostatnich przygód Nathana Drake'a właśnie na PC oraz PS5.

Wielu graczy ma żal do Sony, że podejmuje kroki zarobkowe i hity z PlayStation wydaje także na PC. Taki ruch z Uncharted 4 prawdopodobnie znów spowoduje takie działania. Trzeba pamiętać o jednym: koszty produkcji gry ciągle rosną, a wydanie jej na kilku platformach pozwala zwiększyć zysk lub zminimalizować straty. Poza tym zwiększa się zasięg odbiorców marki, co nie jest bez wpływu na ewentualne plany dotyczące kontynuowania serii.