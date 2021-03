Uncharted z reedycją na PS5 i PC? Naughty Dog ma pracować nad kilkoma projektami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według nieoficjalnych informacji kalifornijskie studio Naughty Dog nie odpoczywa. Twórcy wysoko ocenianych produkcji aktualnie mają pracować nad kilkoma projektami. Największym z nich ma być gra w klimatach sci-fi określana mianem Project Stray's Cross. Niestety jak na razie nic więcej na ten temat nie wiadomo.

Kolejnymi projektami, którymi ma być zajęte studio, wedle plotek są następujące pozycje: Uncharted Chronicles Edition oraz The Last of Us: Part II - Dark Sides. Pierwszy z nich to zbiorcze wydanie wszystkich dotychczasowych odsłon cyklu z ładniejszą grafiką i wyższą rozdzielczością. Projekt przygotowywany jest z myślą o PC i PS5.

Z kolei Dark Sides ma być samodzielnym fabularnym dodatkiem do The Last of Us: Part II, który ma się skupić na przedstawieniu losów znienawidzonej przez graczy Abby. Dodatek ma rozgrywać się w głównej osi fabularnej gry i ma być umiejscowiony przed finałowym etapem ostatniej głośniej produkcji Naughty Dog.