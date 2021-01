Uncharted i The Last of Us to dopiero początek adaptacji gier od PlayStation? Tak twierdzi dyrektor firmy

fot. SIE

W ramach większego udziału firmy Sony w targach CES 2021, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment Jim Ryan pojawił się w krótkim filmie poświęconym głównie PlayStation 5 i ogólnie marce PlayStation. W nim Ryan nazwał nadchodzący film Uncharted z Tomem Hollandem i serial The Last of Us HBO, za który odpowiada Craiga Mazin „dopiero początkiem”. Zatem Ryan sugeruje, że na horyzoncie powinno w najbliższym czasie pojawić się więcej produkcji opartych na grach stworzonych dla PlayStation. Być może zatem w kolejnych latach doczekamy się adaptacji takich serii jak God of War lub Horizon.

fot. SIE

Uncharted trafi do kin 16 lipca 2021 roku. To opowieść o Nathanie Drake'u, awanturniku i poszukiwaczu skarbów. Jednak w filmie nie zobaczymy bohatera znanego z gier, a jego młodszą wersję. Natomiast serial The Last of Us dzieje się w świecie opanowanym przez zarazę, która zamienia ludzi w grzybo-podobne stwory w zaawansowanym etapie choroby. Bohaterami produkcji są Ellie i Jole, duet, który jest zmuszony podróżować razem przez USA mierząc się z wszelkiej maści niebezpieczeństwami, od zainfekowanych osób, po bandy kryminalistów. Z czasem między tym dwojgiem ludzi rodzi się szczególna więź.