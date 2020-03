Uncharted - Antonio Banderas w obsadzie filmu na podstawie kultowej serii gier

Antonio Banderas został zaangażowany przez Sony do widowiska Uncharted, adaptacji znanej serii gier wideo. Szczegóły roli aktora są trzymane w tajemnicy. Ponadto obok Banderasa do obsady dołączyły Sophia Ali (Prawda czy wyzwanie) oraz Tati Gabrielle (Chilling Adventures of Sabrina). Ich role również są owiane niewiadomą. Gwiazdą produkcji jest Tom Holland. W filmie pojawi się również Mark Wahlberg. Reżyserem projektu po wielu zakulisowych zawirowaniach został Ruben Fleischer (Venom). Za scenariusz produkcji odpowiadają Art Marcum i Matt Holloway.

Bohaterem oryginalnej serii jest Nathan Drake, potomek sir Francisa Drake'a. To amerykański poszukiwacz skarbów i awanturnik podróżujący po świecie w celu znalezienia cennych artefaktów. W filmie mamy zobaczyć początki Nathana, zanim stał się znaną z gier postacią.

Uncharted - premiera filmu w USA 5 marca 2021 roku.