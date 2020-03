Test Drive Unlimited dostanie kolejną odsłonę od twórców serii WRC

Test Drive Unlimited 2 na rynku ukazało się w 2011 roku - to była ostatnia gra z cyklu zapoczątkowanego w 2006 roku lub (licząc także serię Test Drive) - w latach 80. minionego stulecia. Wkrótce jednak ma się to zmienić, bo trwają pracę nad nową odsłoną, która nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, ale została już po cichu zapowiedziana.

Benoit Clerc, szef wydawniczy w Nacon (dawne BigBen) poinformował, że trwają prace nad kolejną częścią cyklu. Za jej stworzenie ma odpowiadać studio Kylotonn. Jest ono znane pasjonatom gier wyścigowych, gdyż od lat tworzy cykl WRC 8 The Official Game, a ostatnio także stworzyło grę Isle of Man TT, która ma również otrzymać kontynuację.

Wiadomość, że powstaje kolejny Test Drive Unlimited z pewnością jest dobrym prognostykiem, lecz sporo graczy narzeka na model jazdy jaki w swoich grach forsuje Kylotonn. Zobaczymy, czy w nadchodzącym tytule studio pokusi się o przemodelowanie tego elementu rozgrywki tak, aby bardziej odpowiadał większej liczbie graczy.