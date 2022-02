Uncharted - Mark Wahlberg planuje uczestniczyć w pokazach kinowych filmu w Los Angeles

sony

Film Uncharted jest już dostępny w wielu kinach na całym świecie. Jedną z gwiazd projektu jest Mark Wahlberg, który wciela się w rolę przyjaciela i mentora głównego bohatera, Victora "Sully'ego" Sullivana. Aktor w programie Jimmy'ego Kimmela zapowiedział, że będzie udawał się na przypadkowe pokazy filmu w Los Angeles, gdzie mieszka, aby zobaczyć na żywo reakcje widzów na produkcję.

Natomiast reżyser widowiska, Ruben Fleischer, wypowiedział się o różnicach filmu w porównaniu do gier. Stwierdził, że w grach Nathan to już ukształtowany przez życie poszukiwacz skarbów. Natomiast w produkcji młody Drake jest jedynie barmanem, który kocha historię, ale nie ma jeszcze obycia w świecie czy doświadczenia w strzelaniu i walce. Zatem naiwność, którą Tom Holland wnosi do roli jest uzasadniona.

Uncharted - zdjęcia z filmu

Uncharted - data premiery w Chinach

Ponadto ujawniono, że widowisko trafi do chińskich kin. Film zadebiutuje w Państwie Środka 14 marca. Jest to o tyle ciekawa data, że 18 marca w tamtejszych kinach pojawi się Batman, zatem Uncharted zmierzy się z filmem o Mrocznym Rycerzu w chińskim box office.

Uncharted - film jest już dostępny na ekranach polskich kin.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze