Uncharted - reżyser filmu o swoim ulubionym easter eggu w produkcji

fot. Sony Pictures Entertainment

Uncharted to film oparty na kultowej serii gier wideo od studia Nuaghty Dog, które powstały na konsole PlayStation. Reżyser widowiska, Ruben Fleischer, w rozmowie z portalem Screen Rant opowiedział o swoich ulubionych easter eggach w produkcji. Stwierdził, że próbował wrzucić do filmu kilka znanych powiedzonek Nathana z gier. W widowisku pojawia się między innymi słynne "Oh crap".

Jednak ulubione nawiązanie reżysera znajduje się w scenie, w której bohaterowie są uwięzieni w studni. Wówczas Nate mówi swoje ikoniczne "Well, well, well."

Uncharted - zdjęcia z filmu

Uncharted - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się wspomniany Tom Holland oraz Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle i Antonio Banderas. Za scenariusz produkcji odpowiadają Art Marcum i Matt Holloway.

Uncharted - premiera filmu w Polsce 18 lutego 2022 roku.

