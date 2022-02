Uncharted: Tom Holland o wyzwaniach na planie. "Musiałem przyzwyczaić się do roli fajnego faceta"

fot. Materiały Prasowe

Film Uncharted jest oparty na serii gier Naughty Dog. W głównej roli zobaczymy Toma Hollanda, który tym razem wcieli się w rolę odkrywcy, Nathana Drake'a.

Holland spędził ostatnie sześć lat, wcielając się w jedną z najpopularniejszych postaci fikcyjnych na całym świecie, więc teoretycznie powinien być przyzwyczajony do wielu elementów procesu tworzenia filmowych hitów kinowych. Jednak to, do czego musiał przyzwyczaić się w Uncharted, to odgrywanie tak "fajnej roli Nathana Drake'a".

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, aktor wypowiedział się w sposób następujący:

Jedną z najtrudniejszych rzeczy w tej postaci było odgrywanie 'fajnego faceta'. Zawsze grałem outsidera, który nie ma zbyt wielu przyjaciół i nie jest fajnym dzieciakiem. Nathan Drake jest zupełnym przeciwieństwem i moim największym wyzwaniem. To była rola, która wymagała ode mnie wyjścia ze strefy komfortu. Musiałem nauczyć się i zarazem przyzwyczaić do odgrywania takiej postaci.

Kolejnym wyzwaniem aktora był harmonogram kręcenia filmów. Dwa projekty, w których brał udział (Uncharted i Spider-Man: No Way Home) w zasadzie pokrywały się czasowo.

Naturalnie, przy tak dużej produkcji musieliśmy kilka razy przesuwać zdjęcia. Najpierw dwa tygodnie zdjęć, potem trzy tygodnie, a następnie przesunęliśmy je tak, że zostały nam cztery tygodnie. Wiedziałem, jakim potworem filmowym będzie Spider-Man, więc byłem bardzo ostrożny, żeby nie wypaść z obiegu. Było ciężko. Dziewięć miesięcy ciężkiej pracy... Oczywiście, biorąc pod uwagę sukces Spider-Mana, było warto! Gdy widzę ekscytację, jaką wzbudza Uncharted, wszystko było warte zachodu.

Uncharted pojawi się w kinach 18 lutego 2022 roku.

