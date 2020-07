Uncharted - Tom Holland prezentuje swoją fryzurę Nathana Drake'a

fot. Marvel/Sony

Uncharted to filmowa adaptacja kultowej serii gier wideo. W głównej roli w produkcji zobaczymy Toma Hollanda. Mimo tego, że produkcja została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa, to młody aktor przygotowuje się do roli, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd. Holland na swoim Instagramie zaprezentował fryzurę, którą będzie nosił w produkcji. Kadr z materiału wideo możecie obejrzeć poniżej.

W filmie oprócz Hollanda pojawi się również Mark Wahlberg, który zagra mentora głównego bohatera, Sully'ego. Reżyserem projektu po wielu zakulisowych zawirowaniach został Ruben Fleischer (Venom). Za scenariusz produkcji odpowiadają Art Marcum i Matt Holloway.

Tom Holland/Instagram

Bohaterem oryginalnej serii jest Nathan Drake, potomek sir Francisa Drake'a. To amerykański poszukiwacz skarbów i awanturnik podróżujący po świecie w celu znalezienia cennych artefaktów. W filmie mamy zobaczyć początki Nathana, zanim stał się znaną z gier postacią.

Uncharted - premiera filmu została zaplanowana na 16 lipca 2021 roku.