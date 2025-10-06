Xbox szykował "Uncharted ze szpiegami". Wyciekły szczegóły o anulowanej grze
Na kanale DidYouKnowGaming opublikowano nowe wideo, w którym poruszono temat anulowanej gry znanej pod nazwą kodową Project Ranger. Z materiału wynika, że produkcja była planowana jako odpowiedź Microsoftu na konkurencyjną serię Uncharted od studia Naughty Dog.
Prace nad grą miały rozpocząć się na początku 2012 roku. Twórcy inspirowali się nie tylko przygodami Nathana Drake’a, ale również filmową serią Mission: Impossible. Głównym bohaterem miał być szpieg korzystający z rozmaitych gadżetów – między innymi do odwracania uwagi przeciwników czy hakowania elementów otoczenia. Planowano również wprowadzić wsparcie dla urządzenia Kinect, które miało być wykorzystywane na przykład do zmieniania trybu prowadzenia ognia czy zadawania pytań wirtualnym postaciom.
Ostatecznie Project Ranger został anulowany. Po grze pozostał jedynie krótki, około 30-sekundowy teaser zaprezentowany podczas targów E3 2013. Z wideo wynikało, że za projekt odpowiadało Black Tusk Studios, które później przemianowano na The Coalition – zespół znany dziś z serii Gears of War. To właśnie decyzja Microsoftu o przejęciu tej marki od Epic Games w 2013 roku i skupieniu się na jej rozwoju miała ostatecznie przesądzić o losie Project Ranger.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1986, kończy 39 lat