Xbox szykował "Uncharted ze szpiegami". Wyciekły szczegóły o anulowanej grze

Na kanale DidYouKnowGaming opublikowano nowe wideo, w którym poruszono temat anulowanej gry znanej pod nazwą kodową Project Ranger. Z materiału wynika, że produkcja była planowana jako odpowiedź Microsoftu na konkurencyjną serię Uncharted od studia Naughty Dog.
Uncharted 4 fot. SIE
Prace nad grą miały rozpocząć się na początku 2012 roku. Twórcy inspirowali się nie tylko przygodami Nathana Drake’a, ale również filmową serią Mission: Impossible. Głównym bohaterem miał być szpieg korzystający z rozmaitych gadżetów – między innymi do odwracania uwagi przeciwników czy hakowania elementów otoczenia. Planowano również wprowadzić wsparcie dla urządzenia Kinect, które miało być wykorzystywane na przykład do zmieniania trybu prowadzenia ognia czy zadawania pytań wirtualnym postaciom. 

Ostatecznie Project Ranger został anulowany. Po grze pozostał jedynie krótki, około 30-sekundowy teaser zaprezentowany podczas targów E3 2013. Z wideo wynikało, że za projekt odpowiadało Black Tusk Studios, które później przemianowano na The Coalition – zespół znany dziś z serii Gears of War. To właśnie decyzja Microsoftu o przejęciu tej marki od Epic Games w 2013 roku i skupieniu się na jej rozwoju miała ostatecznie przesądzić o losie Project Ranger.

