Undisputed - data premiery ujawniona. Bokserska gra jeszcze w tym roku na PC i konsolach

fot. materiały prasowe

Undisputed to gra bokserka, która od jakiegoś czasu dostępna jest na Steam w ramach wczesnego dostępu. Tytuł ten regularnie otrzymuje aktualizacje (na przykład w lutym doczekał się Trybu Kariery) i wygląda na to, że twórcy powoli szykują się do pełnoprawnej premiery. Zapowiedziano bowiem, że pełna wersja ma zadebiutować 11 października tego roku i to nie tylko na PC, ale też konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra dostępna będzie w dwóch edycjach - standardowej oraz Deluxe WBC. W planach są również płatne i darmowe dodatki z nowymi sportowcami, strojami i miejscami.

Tworzona przez studio Steel City Interactive produkcja to symulator oferujący realistyczne podejście do pięściarstwa. Twórcy zadbali także o licencje, dzięki czemu w grze uświadczymy takich zawodników i zawodniczki, jak między innymi Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Katie Taylor czy Roy Jones Jr. Nie zabraknie również kreatora, w którym stworzymy własnego bohatera.