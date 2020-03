Unia apeluje o czasowe obniżanie jakości streamingu

Koronawirus wypchnął do pracy zdalnej miliony użytkowników, co doprowadziło do wzmożenia ruchu internetowego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Thierry Breton, zauważył, że zbyt duże obłożenie łącz może utrudnić korzystanie z zasobów sieci. Aby zapobiec ewentualnym przestojom zwrócił się z dość nietypową prośbą do dostawców usług VoD. Zasugerował, że w godzinach szczytu powinno dystrybuować się materiały wideo wyłącznie w standardowej jakości.

Według Bretona serwisy VoD mogą odegrać kluczową rolę w odciążeniu ruchu internetowego w dobie zauważalnego zwiększenia zainteresowania tą formą rozrywki, jeśli tylko zastosują się do zaleceń Komisji.

Platformy streamingowe, operatorzy komórkowi oraz użytkownicy, wszyscy powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność i przedsięwziąć kroki zmierzające do zapewnienia płynnego funkcjonowania internetu w trakcie walki przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Z badań firmy analitycznej Akamai wynika, że w ostatnich dniach ruch w sieci zwiększył się o połowę. Infrastruktura teleinformatyczna w teorii powinna wytrzymać wzmożony napór internautów, nie można jednak wykluczyć czasowego spadku prędkości przesyłu danych, zwłaszcza w godzinach, w których przed komputerami zasiada najwięcej użytkowników..

Thierry Breton w rozmowie z Reedem Hastingsem zasugerował, że najlepszym rozwiązaniem zaradczym byłoby wprowadzenie automatu, który automatycznie obniżałby jakość streamingu do standardowej rozdzielczości, gdy ruch w sieci nadmiernie się nasili. Platforma na razie nie zdecydowała się na wprowadzenie takiego narzędzia i ogranicza jakość transmisji biorąc pod uwagę wyłącznie szybkość łącza internetowego.

Zobacz także:

Breton zapowiedział, że nie poddaje się i zamierza przeprowadzić kolejną rozmowę z Hastingsem, aby przekonać go do swojego pomysłu. W międzyczasie apeluje do użytkowników platform VoD, aby na własną rękę obniżali jakość transmisji: