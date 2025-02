Max - nowości na 16-28 lutego 2025 r. Biały Lotos, Królowe podziemia i inne

fot. Max

Reklama

Choć druga połowa lutego ma mniej dni to Max zapełnił ją wyjątkowymi tytułami. Przede wszystkim z 3. sezonem powraca serial Biały lotos, który zabierze widzów do gorącej i tajemniczej Tajlandii. Na platformie zadebiutuje również odcinkowa produkcja Królowe podziemia z Julianne Nicholson w głównej roli. Na uwagę zasługuje dokument pt. Greta Gerwig: Droga do sławy o słynnej reżyserce i aktorce.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma Max w dniach 16-28 lutego 2025 roku.

Max - seriale i programy na 16-28 lutego

Biały Lotos III (The White Lotos) - Akcja serialu rozgrywa się w ciągu jednego burzliwego tygodnia i śledzi losy różnych gości i pracowników ekskluzywnego kurortu.

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XII (Last Week Tonight with John Oliver) - John Oliver, jedna z najzabawniejszych osobowości sceny telewizyjnej, trafia do HBO z zupełnie nowym show, by zaprezentować swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.

Coyotl: Bohater i bestia (Coyotl, Hero and Beast) - W meksykańskim miasteczku rozdartym przez kartele narkotykowe, młody Lupe staje się twarzą twarz z przeznaczeniem, aby chronić swoich ludzi.

Królowe podziemia (Dope Girls) - Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.

Max - filmy na 1-15 lutego

Harold i magiczna kredka (Harold and The Purple Crayon) - Gdy moc nieograniczonej wyobraźni wpada w niepowołane ręce, Harold i jego przyjaciele muszą użyć całej swojej kreatywności, aby uratować świat.

American Hustle - Para przestępców dostaje propozycję nie do odrzucenia: albo pójdą na współpracę z FBI, albo trafią za kratki. Gwiazdorska obsada: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 3 Złote Globy i 10 nominacji do Oscara.

Kuchenna rewolucja (Coup!) - Podczas hiszpańskiej grypy w 1918 roku bojowniczy służący prowadzi bunt przeciwko swojemu bogatemu pracodawcy.

Syndrom niekończącego się lata (Endless Summer Syndrome) - Matka dwójki adoptowanych dzieci dowiaduje się o możliwym romansie męża z jednym z ich dzieci, a jej poczucie obowiązku przybiera makabryczny obrót.

Mleko (Milk) - Kilka dni po urodzeniu martwego dziecka, Robin decyduje się oddać mleko. Znalezienie odpowiedniego miejsca jest jednak trudne.

Raj w płomieniach (Paradise is Burning) - Trzy siostry mieszkają same po zaginięciu matki. Gdy służby socjalne zaczynają działać, najstarsza Laura musi znaleźć zastępczynie dla mamy.

Płynąc do domu (Swimming Home) - Historia rodziny z klasy średniej, której życie zostaje zakłócone przez pojawienie się nagiej nieznajomej w basenie ich wakacyjnej willi w Grecji.

Zombieland - Czy życie w świecie opanowanym przez zombie może być zabawne? Jesse Eisenberg i Wooody Harrelson udowadniają, że tak!

Zombieland: Kulki w łeb (Zombieland: Double Tap) - Bohaterowie Zombieland wracają po dziesięciu latach, aby po raz kolejny zmierzyć się z nowymi rodzajami zombie.

Źródło: materiały prasowe

Pomiędzy świątyniami (Between The Temples) - Życie kantora zmienia się, gdy jego była nauczycielka ze szkoły podstawowej zostaje jego nową dorosłą uczennicą przygotowującą się do Bat Micwy.

Przemiana (The Forge) - Opowieść o młodym mężczyźnie, który odnajduje swoje przeznaczenie dzięki modlitwie, wierze i wsparciu.

Amerykańska fikcja (American Fiction) - Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.

Wiedźma (Hood Witch) - Kobieta, która zarabia na życie przemytem egzotycznych zwierząt, tworzy aplikację mobilną łączącą użytkowników z mistycznymi uzdrowicielami.

Pierwszy gol (Next Goal Wins) - W tej komedii, opartej na prawdziwej historii, przegrywająca drużyna piłkarska postanawia odwrócić swój los i zacząć wygrywać.

Samotność (Solitude) - Starzejący się rolnik przeprowadza się do miasta i wkrótce poznaje 10-letniego chłopca dostarczającego gazety. Ich przyjaźń zmienia ich życie.

Rodzina Potwornickich (The Munsters) - Historia początków rodziny potworów, która przeprowadza się z Transylwanii na spokojne przedmieścia USA.

Max – dokumenty 16-28 lutego 2025

Pokonaliśmy Drużynę marzeń (We Beat The Dream Team) - Historia grupy koszykarzy z college'u, którzy zostali wyznaczeni do pomocy w przygotowaniach "Dream Teamu" do debiutu olimpijskiego w 1992 roku.

Luigi Mangione: Portret zabójcy (Who is Luigi Mangione?) - Luigi Mangione to bogaty i uprzywilejowany 26-letni mężczyzna. Co skłoniło go do morderstwa dyrektora generalnego United Healthcare, Briana Thompsona?

Eyes On The Prize III: My, którzy wierzymy w wolność, nie możemy spocząć (Eyes on The Prize III: We Who Believe in Freedom Cannot Rest) - Historia ruchu na rzecz praw obywatelskich z punktu widzenia mężczyzn i kobiet, których działania zmieniły strukturę amerykańskiego społeczeństwa.

Greta Gerwig: Droga do sławy (Greta Gerwig: Itinerary of a Rising Star) - Dokument śledzi jej drogę Grety Gerwig od Sacramento do Los Angeles i Nowym Jorku, przedstawiając historię jej sukcesu.

Lutowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 - 28 lutego)

16 lutego

Harold i magiczna kredka

17 lutego

Biały Lotos III, odc 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XII, odc. 1

18 lutego

Pokonaliśmy Drużynę marzeń

Luigi Mangione: Portret zabójcy

20 lutego

Naprawy nie do naprawy IV, odc. 1-8

21 lutego

American Hustle

Kuchenna rewolucja

Syndrom niekończącego się lata

Mleko

Raj w płomieniach

Płynąc do domu

Zombieland

Zombieland: Kulki w łeb

22 lutego

Pomiędzy świątyniami

24 lutego

Masterchef Nastolatki II, odc. 1

25 lutego

Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1

26 lutego

You Can Dance - Po prostu tańcz X, odc. 1

Okiem policyjnej kamery IX, odc. 1-10

Eyes On The Prize III: My, którzy wierzymy w wolność, nie możemy spocząć, odc. 1-6

27 lutego

Hotel Paradise Extra X, odc. 1-10

Kuchenne rewolucje XXX, odc. 1

Coyotl: Bohater i bestia, odc. 1-2

Królowe podziemia, odc. 1-6

Spróbujmy jeszcze raz, odc. 1-2

Baldwinowie, odc. 1

Przemiana

28 lutego

Amerykańska fikcja

Greta Gerwig: Droga do sławy

Wiedźma

Pierwszy gol

Samotność

Rodzina Potwornickich

Max – nowości na 1-15 lutego 2025 r. All American VII, Częste skutki uboczne, Black Adam i inne