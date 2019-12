Untitled Goose Game - ogromny sukces gry. Ponad milion sprzedanych egzemplarzy

Przedstawiciel firmy Panic, wydawcy Untitled Goose Game, ujawnił, że tytuł ten trafił już do miliona graczy. To duży sukces, biorąc pod uwagę, że mowa o grze niezależnej tworzonej przez niewielkie, zaledwie czteroosobowe studio House House z Australii. Ten spektakularny rezultat udało się osiągnąć w zaledwie trzy miesiące od premiery.

Untitled Goose Game to nietypowa produkcja, w której gracze przejmują kontrolę nad tytułową gęsią i zajmują się... uprzykrzaniem życia mieszkańcom niewielkiego miasteczka. Zadania obejmują m.in. kradzież pewnych przedmiotów czy zmuszanie ludzi do wykonywania określonych czynności.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

— Cabel (@cabel) December 30, 2019