Miłość po angielsku - Piotr Adamczyk w komedii romantycznej. Razem z nim aktorka z Gry o tron i Harry'ego Potter

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Miłość po angielsku (Up on the Roof) to brytyjska komedia romantyczna w reżyserii Bena Heckinga, który jest też autorem scenariusza. Znanym jest on z filmu Provenance. Piotr Adamczyk gra główną rolę, a partneruje mu Natalia Tena, którą doskonale znają fani Gry o tron oraz serii Harry Potter. Na stronie producenta Sonovision znaleźliśmy też pierwszy teaser.

Miłość po angielsku - zwiastun

Miłość po angielsku - opis fabuły

Tak brzmi opis według oficjalnej strony filmu:

Film opowiada historię dwójki ludzi Emily (Natalia Tena) oraz zabawnie uroczego 42 - letniego Polaka Stefana (Piotr Adamczyk) mieszkającego od lat w Londynie. Para zakochała się w sobie 15 lat wcześniej jednak nie od razu pisany był im przysłowiowy „happy ending”. Czy zaskakującym zrządzeniem losu spotkanie po tak wielu latach będzie powodem do rozpalenia ich miłości na nowo? Czy bogatsi o bagaż życiowych doświadczeń dadzą sobie drugą szansę?

Miłość po angielsku - premiera w polskich kinach 24 marca 2023 roku.