Upadek królestwa - będzie 5. sezon serialu

Fani serialu Upadek królestwa mogą spać spokojnie. Netflix, dla którego powstaje projekt, oficjalnie zamówił 10-odcinkowy 5. sezon produkcji. W sieci możecie zobaczyć jak gwiazda produkcji, Alexander Dreymon ogłasza innym członkom obsady informację o przedłużeniu ich serialu na 5. sezon. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie serialu oprócz Dreymona znajdują się również Ian Hart, Toby Regbo, Emily Cox, Timothy Innes, Eliza Butterworth, Mark Rowley, Millie Brady, Magnus Bruun i Jeppe Beck Laursen.

It’s so good to know we’re good to go. All aboard the party bus! #Season5 #TheLastKingdom pic.twitter.com/OLzOH5Fckx

— The Last Kingdom (@TheLastKingdom) July 7, 2020