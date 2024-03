Upload - będzie 4. sezon. Amazon Prime Video szykuje finał

Źródło: materiały prasowe

Trzy miesiące po premierze najnowszych odcinków, Amazon Prime Video zamówił czwarty sezon (i jednocześnie finałowy) Upload. Serial Grega Danielsa powróci na platformę, dzięki otrzymanej możliwości domknięcia wszystkich wątków. To oznacza, że poznamy zwieńczenie losów Nathana (Robbie Amell), Nory (Andy Allo) oraz innych bohaterów serii.

Upload - sezon 3

Upload: 3. sezon - fabuła, obsada

Nora (Andy Allo) oraz Nathan (Robbie Amell) próbują odnaleźć się w swoim związku, w międzyczasie chcą powstrzymać tajemniczy spisek, który grozi zniszczeniem ludzkości. Mają nadzieję na permanentne zamknięcie Freeyond i spokojne, wspólne życie. Tymczasem w Lakeview aktywowano kopię zapasową Nathana, a Ingrid nie zamierza pozwolić, aby jej druga szansa na miłość przepadła. Natomiast w prawdziwym świecie Aleesha wspina się po szczeblach kariery w Horizen, zarządzając edukacją na temat AI. W tym samym czasie wplątuje się w romantyczną relację. Luke, osamotniony w Lakeview, jest zmuszony zgromadzić fundusze na swój pobyt w raju, co zmusza go do pracy w Szarej Strefie.

Oprócz Allo i Amella, do obsady należą: Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson oraz Owen Daniels.