Upload – pierwsze zdjęcia z 3. sezonu. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Upload to mieszanka komedii i science fiction. Serial platformy Amazon Prime Video przedstawia niedaleką przyszłość, w której świadomość zmarłych osób może zostać przesłana do wirtualnej rzeczywistości. Głównym bohaterem jest Nathan Brown (Robbie Amell), którego świadomość wysłano do cyfrowej społeczności pozagrobowej Lakeview. Gdy zbliża się z Norą Antony (Andy Allo) - jednym z żywych przedstawicieli obsługi klienta - zaczyna odkrywać nikczemny spisek związany z jego nagłą śmiercią.

Upload - zdjęcia

Serwis streamingowy udostępnił pierwsze spojrzenie na nowy sezon. Tak właśnie prezentuje się dalszy ciąg historii.

Upload - 3. sezon

Upload sezon 3 – co wiemy?

Kontynuacja zawierać ma różne wersje Nathana. Oprócz prawdziwego bohatera, który został pobrany do realnego świata, nowa wersja postaci została przesłana do Lakeview. Oryginalny Nathan współpracuje z Norą, aby ujawnić spisek, który zagraża milionom, w tym jego własnej matce. Ukaże się także nowe wyzwanie w związku z kobietą.

Upload – data premiery

Nowe odcinki mają zacząć się pojawiać od 20 października 2023. Jest to niecodzienna sytuacja, gdyż poprzednie sezony zostały opublikowane w całości w jednym dniu. W przypadku tegorocznej odsłony odcinki będą wchodziły co tydzień. Prawdopodobną przyczyną są strajki scenarzystów i aktorów.