Nowy film z Channingiem Tatumem w roli głównej. Zwiastun urodzonego rabusia
W swoim nowym filmie Channing Tatum zagra włamywacza, który po ucieczce z więzienia musi ukryć się w sklepie z zabawkami. Niespodziewanie, to doprowadza do największego przełomu w jego życiu.
Oparty na niewiarygodnej, prawdziwej historii film Urodzony Rabuś opowiada o Jeffreyu Manchesterze, którego wcieli się Channing Tatum. Jest to były żołnierz jednostek specjalnych i zmagającym się z problemami ojcu, który zaczyna napadać na restauracje McDonald’s, dostając się do nich przez otwory wycięte w dachach. To właśnie wtedy zyskuje przydomek „Roofman”
Urodzony rabuś - zwiastun
Podczas niedawnego występu w programie „Hot Ones”, gwiazdor filmu „Roofman” powiedział, że w dzisiejszych realiach aktorzy są wręcz „zachęcani” do grania w przeciętnych produkcjach dla pieniędzy, zamiast ryzykować, by stworzyć coś „naprawdę, naprawdę dobrego”.
Premiera Urodzonego rabusia odbędzie się 2 października 2025.
