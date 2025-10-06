Nowy film z Channingiem Tatumem w roli głównej. Zwiastun urodzonego rabusia

Paramount Pictures

Reklama

Oparty na niewiarygodnej, prawdziwej historii film Urodzony Rabuś opowiada o Jeffreyu Manchesterze, którego wcieli się Channing Tatum. Jest to były żołnierz jednostek specjalnych i zmagającym się z problemami ojcu, który zaczyna napadać na restauracje McDonald’s, dostając się do nich przez otwory wycięte w dachach. To właśnie wtedy zyskuje przydomek „Roofman”

Urodzony rabuś - zwiastun

Podczas niedawnego występu w programie „Hot Ones”, gwiazdor filmu „Roofman” powiedział, że w dzisiejszych realiach aktorzy są wręcz „zachęcani” do grania w przeciętnych produkcjach dla pieniędzy, zamiast ryzykować, by stworzyć coś „naprawdę, naprawdę dobrego”.

Mam wrażenie, że teraz, gdy dostajesz propozycję filmu albo próbujesz go zrealizować, to jest to bardzo zagmatwany proces. Czasami naprawdę wygląda to tak, jakby bardziej opłacało się robić kiepskie rzeczy, żeby zarobić, niż stworzyć coś naprawdę dobrego – dla ludzi, którzy faktycznie te filmy oglądają, dla takich osób, jaką ja sam byłem, gdy byłem dzieckiem. A ja chcę dobrych filmów.

Premiera Urodzonego rabusia odbędzie się 2 października 2025.