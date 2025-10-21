Ursula K. Le Guin w rozważaniach o życiu i literaturze. Premiera książki
Osoby zainterewsowane publicystyką wybitnej amerykańśkiej pisarki Ursuli K. Le Guin mogą zacierać ręce, bo właśnie ukazało się polskie wydanie zbioru jej esejów, wykładów czy recenzji.
Do księgarń trafiła kolejna książka jednej z najważniejszych autorek w historii fantastyki. Tym razem nie jest to beletrystyka, a pozycja zawierająca jej szeroko rozumianą publicystykę.
Wydawnictwo Prószyński i S-ka już od wielu lat wydaje w spójnej szacie graficznej dzieła Ursuli K. Le Guin. Były to chociażby zbiorcze wydania Ziemiomorza czy powieści o świecie Hain, ale też ukazywały się jej pozycje takie jak zbiór wierszy Dotąd dobrze, czy rozważań (Nie ma czasu. Myśli o tym, co ważne). Również dzisiejsza premiera, czyli książka Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach, zalicza się do tej kategorii.
To wyróżniony nagrodą Hugo zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek, w których autorka wyraża swoje spojrzenie na literaturę, pisarstwo, ale też otaczający nas świat.
Rzeźbię w słowach zostało wydane w twardej oprawie i liczy 432 strony.
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach - opis i okładka książki
Rzeźbię w słowach to zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek autorstwa Ursuli K. Le Guin, jednej z najwybitniejszych intelektualistek literackich naszych czasów. To lektura obowiązkowa, podręcznik do zrozumienia głębi współczesnej fikcji oraz – poprzez pryzmat głębokich rozważań nad współczesnym pisarstwem – sposób na poznawanie świata, w którym wszyscy żyjemy.
Le Guin opublikowała ponad sześćdziesiąt książek – od literatury pięknej po literaturę faktu, od książek dla dzieci po poezję – i zdobyła wiele nagród za całokształt twórczości, w tym wyróżnienie Library of Congress Living Legend. Jej głos w sprawie sztuki jest nie tylko głosem wielkiej pisarki i autorytetu – to także głos epoki, w której tworzyła swoje dzieła.
Źródło: Prószyński i S-ka
