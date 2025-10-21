placeholder
Ursula K. Le Guin w rozważaniach o życiu i literaturze. Premiera książki

Osoby zainterewsowane publicystyką wybitnej amerykańśkiej pisarki Ursuli K. Le Guin mogą zacierać ręce, bo właśnie ukazało się polskie wydanie zbioru jej esejów, wykładów czy recenzji. 
Tymoteusz Wronka
Tagi:  non-fiction 
Prószyński i s-ka Ursula K. Le Guin
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach Prószyński i S-ka
Do księgarń trafiła kolejna książka jednej z najważniejszych autorek w historii fantastyki. Tym razem nie jest to beletrystyka, a pozycja zawierająca jej szeroko rozumianą publicystykę.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka już od wielu lat wydaje w spójnej szacie graficznej dzieła Ursuli K. Le Guin. Były to chociażby zbiorcze wydania Ziemiomorza czy powieści o świecie Hain, ale też ukazywały się jej pozycje takie jak zbiór wierszy Dotąd dobrze, czy rozważań (Nie ma czasu. Myśli o tym, co ważne). Również dzisiejsza premiera, czyli książka Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach, zalicza się do tej kategorii.

To wyróżniony nagrodą Hugo zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek, w których autorka wyraża swoje spojrzenie na literaturę, pisarstwo, ale też otaczający nas świat.

Rzeźbię w słowach zostało wydane w twardej oprawie i liczy 432 strony.

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach - opis i okładka książki

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkachŹródło: Prószyński i S-ka

Rzeźbię w słowach to zbiór przemówień, esejów, wstępów i recenzji książek autorstwa Ursuli K. Le Guin, jednej z najwybitniejszych intelektualistek literackich naszych czasów. To lektura obowiązkowa, podręcznik do zrozumienia głębi współczesnej fikcji oraz – poprzez pryzmat głębokich rozważań nad współczesnym pisarstwem – sposób na poznawanie świata, w którym wszyscy żyjemy.

Le Guin opublikowała ponad sześćdziesiąt książek – od literatury pięknej po literaturę faktu, od książek dla dzieci po poezję – i zdobyła wiele nagród za całokształt twórczości, w tym wyróżnienie Library of Congress Living Legend. Jej głos w sprawie sztuki jest nie tylko głosem wielkiej pisarki i autorytetu – to także głos epoki, w której tworzyła swoje dzieła.

Źródło: Prószyński i S-ka

