Uwierzyła, że rozmawia z Willem Smithem. Kobieta straciła 45 tys. zł

fot. zrzut ekranu z YouTube

35-latka z powiatu chełmskiego zgłosiła się kilka dni temu na policję i poinformowała funkcjonariuszy, że straciła 45 tys. zł. Portal Kurierlubelski.pl podaje, że kobieta uwierzyła, że skontaktował się z nią popularny aktor Will Smith. Ten miał upoważnić kobietę do odbioru swoich diamentów, dolarów i dokumentów rozwodowych.

Policja w Lublinie komentując sprawę poinformowała, że pokrzywdzona kobieta prowadziła rozmowę z osobą podszywającą się za aktora na jednym z portali społecznościowych. Konwersacja przebiegała głównie tekstowo, ale ponoć doszło do jednego połączenia wideo, na którym kobieta miała rozpoznać aktora.

Osoba fałszywie podszywająca się za aktora w pewnym momencie upoważniła 35-latkę do odbioru paczki z zawartością dokumentów o wartości 6 mln dolarów oraz 3 mln dolarów w gotówce razem z papierami rozwodowymi. Aby uzyskać upoważnienie do ich odbioru, musiała jedynie wnieść opłatę, by uzyskać certyfikat oraz zapłacić cło. Kobieta została poproszona o przelanie na wskazane konto 45 tys. zł. Po wykonaniu przelewu, fałszywy aktor przestał się z nią kontaktować. Policja poszukuje sprawcy i przestrzega przed przelewaniem pieniędzy nieznajomym. Zwłaszcza, jeśli zdają się być gwiazdami światowego kina.