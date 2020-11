On Pointe - zwiastun serialu Disney+. Dokument przybliży wymagający świat baletu

fot. Disney

W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun On Pointe, czyli nowego serialu dokumentalnego Disney+. Nadchodząca seria pozwoli widzom wejść w wymagający świat baletu, przybliżając pracę słynnej szkoły baletowej w Nowym Jorku. Reżyserką i producentką serialu jest Larissa Bills.

Film przeniesie nas do New York City School of American Ballet. Miejsce to jest dla wielu tancerzy przepustką do świata profesjonalnego baletu i szansą na karierę. Serial dokumentalny ukaże przygotowania do spektaklu Dziadek do orzechów - zarówno wielogodzinne próby, jak i wymagający kasting. Występujący w produkcji tancerze wyjawią swoje marzenia, ambicje i zdradzą, czym jest dla nich taniec. O balecie opowiedzą również nauczyciele nowojorskiej szkoły.

Producentami wykonawczymi serialu Disney+ są Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes oraz Matthew O’Neill. Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun On pointe.

On Pointe - zwiastun

Serial dokumentalny On Pointe trafi na platformę Disney+ 18 grudnia.