V/H/S/99 - zapowiedź. 1999 rok i horror oczami domowych kaset wideo. Jest makabrycznie?

Fot. Materiały prasowe

Pojawiła się nowa zapowiedź horroru V/H/S/99. Produkcja zadebiutowała już na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, jednak dla pozostałych widzów będzie dostępna dopiero w październiku w serwisie Shudder. Akcja rozgrywa się w 1999 roku. Jak tłumaczy producent filmu, Josh Goldbloom, końcówka lat dziewięćdziesiątych to idealne tło wydarzeń: DVD prześcignęło VHS, nowatorskie Blair Witch podbiło świat, a nastanie Y2K było źródłem różnych lęków.

V/H/S/99 podobnie jak pozostałe filmy we franczyzie został wykonany w konwencji found footage, czyli wystylizowany tak, żeby wyglądać na znalezione amatorskie nagranie. W tym przypadku oglądamy horror poprzez niepozorne domowe kasety wideo. Zobaczcie sami, czy zapowiada się na przerażający seans.

V/H/S/99 - zapowiedź nowego horroru

Twórcami V/H/S/99 są Maggie Levin (Into The Dark: My Valentine), Johannes Roberts (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), Flying Lotus (Kuso), Tyler MacIntyre (Tragedy Girls) i Joseph & Vanessa Winter (Deadstream).