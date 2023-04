Vaiana - będzie aktorski film. Dwayne Johnson powróci w swojej roli!

fot. materiały prasowe

Vaiana: Skarb oceanu to film animowany z 2016 roku, który doczeka się aktorskiego remake'a. Jest to najnowsza animacja z wszystkich, które do tej pory doczekały się aktorskiej wersji. Dwayne Johnson ogłosił ten projekt podczas spotkania z udziałowcami Disneya.

Vaiana - film aktorski

Dwayne Johnson będzie producentem poprzez swoją firmę Seven Bucks Productions. Podobnie jak w animacji zagra też postać Maui. Jared Bush, który napisał animację, ma stworzyć scenariusz remake'a. Na ten moment nie wybrano reżysera. Auli‘i Cravalho, która była głosem Vaiany, będzie pełnić rolę producentki.

Vaiana była inspirowana mitami z Polinezji. Dwayne Johnson w wideo tak zapowiedział projekt, który jest bliski jego sercu z uwagi na kulturę z jakiej się wywodzi.

Przypomnijmy, że vaiana była hitem zbierając fantastyczne recenzje widzów oraz krytyków. Film osiągnął 665 mln dolarów wpływów w box office i był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film animowany.