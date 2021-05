Valve pracuje nad pecetem w formie Nintendo Switcha

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Valve

Pod koniec 2015 roku Valve zaprezentowało światu projekt, który miał odmienić oblicze ówczesnego gamingu: Steam Machine. Te nietuzinkowe urządzenia były konsolami świata pecetowego, jednostkami opracowanymi z myślą o najbardziej wymagających graczach, napędzanymi przez autorski system SteamOS. Niestety, projekt nie przetrwał próby czasu, steamowe konsole dotarły do niespełna 500 tysięcy odbiorców.

Wiele wskazuje jednak na to, że Valve nie porzuciło pomysłu podbicia rynku hardware’owego i już wkrótce zaprezentuje kolejną konsolę z pecetowym rodowodem. Tym razem w formie przenośnej. Redakcja serwisu Ars Technica dotarła do „dobrze poinformowanych ludzi”, którzy twierdzą, że korporacja od dłuższego czasu pracuje nad pecetem all-in-one ze zintegrowanym kontrolerem.

Z przecieków wynika, że przynajmniej jeden spośród prototypów opracowanych przez inżynierów Valve jest szerszy niż Nintendo Switch, ponadto dysponuje ekranem dotykowym oraz systemem sterowania zbliżonym do tego znanego ze Steam Controlera. Sprzęt wyposażono także w złącze USB-C do przesyłania obrazu na zewnętrzny odbiornik. Największą niewiadomą pozostaje szczegółowa specyfikacja urządzenia oraz to, ile za nie zapłacimy. Oba te parametry są ze sobą ściśle powiązane, a w obliczu rosnących cen podzespołów powinniśmy liczyć się z tym, że za duchowego spadkobiercę Steam Machine zapłacimy zauważalnie więcej niż za Switcha.

Przedstawiciele Valve oficjalnie nie wypowiedzieli się na temat tego projektu, dlatego wszystkie powyższe informacji trzeba traktować w kategorii plotki. Ale podczas jednego z publicznych wystąpień Gabe Newell, pośrednio uwiarygodnił przecieki o konsoli z logo Steama na obudowie. Szef Valve zapytany o pojawienie się gier korporacji na konsolach stwierdził, że pod koniec roku dowiemy się czegoś więcej w tej materii.

Kolejną poszlaką potwierdzającą istnienie tajemniczej konsoli są wpisy, jakie odnaleziono w kodzie platformy Steam. Pod koniec 2020 roku natrafiono na odniesienia do Neptune oraz Neptune Optimized Games, co skojarzono z nową generacją pada Steam Controller. A 25 maja 2021 roku w bazie danych odnaleziono urządzenie o nazwie SteamPal, które ma być pochodną projektu Neptune. Mimo iż nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że za tym sprzętem ukrywa się konkurent dla Nintendo Switcha, nie można wykluczyć takiego scenariusza.