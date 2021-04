Valve zdejmie część permanentnych banów nałożonych na graczy w Counter-Strike’a

fot. Valve

Przedstawiciele Valve przygotowując się do organizacji zawodów Regional Major Rankings 2021 w Counter-Strike: Global Offensive postanowili zrewidować swoją politykę kar za oszukiwanie. Jednym z narzędzi stosowanym przez korporację do wyłapywania osób korzystających z programów cheaterskich jest Valve Anti-Cheat, system wprowadzony na rynek na początku XXI wieku. Wdrożono go do użytku na potrzeby pierwszego Counter-Strike’a, a następnie zaadaptowano do jego uwspółcześnionej odsłony, Counter-Strike: Global Offensive.

Firma zauważyła, że od czasu debiutu nowej wersji gry VAC niezmiennie stanowił czynnik wykluczający graczy z rozgrywek turniejowych, a część banów nałożonych przez ten system może mieć przeszło osiem lat. Od czasu debiutu CS:GO firma nie aktualizowała reguł rządzących turniejami e-sportowymi, w związku z tym postanowiła przeprowadzić jednorazową akację umorzenia części kar dla niepokornych graczy.

Zgodnie z nowymi wytycznymi nałożenie blokady przez VAR nie będzie automatycznie wykluczało użytkowników z oficjalnych turniejów. Zakaz startu w oficjalnych rozgrywkach CS:GO będzie dotyczył wyłącznie tych graczy, którzy otrzymali blokadę wcześniej niż przed pięcioma laty bądź została ona nałożona po tym, jak dany użytkownik wystartował w dowolnym wydarzeniu sponsorowanym przez Valve.

Warto zauważyć, że ta abolicja nie jest tożsama ze zdjęciem blokady VAC z konta użytkownika. Mimo iż część ukaranych będzie mogła wystartować w Regional Major Rankings 2021, ich konto na Steamie nadal będzie miało nałożoną blokadę. Oznacza to, że za jego pośrednictwem nie zalogują się na serwery zabezpieczone VAC czy nie wyślą treści do Centrum Społeczności gry, w której nałożono na nas blokadę.