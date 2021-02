Valve upowszechnia Remote Play Together. Do gier zdalnych dołączą nawet ci, którzy nie mają konta na Steamie

Zdjęcie: Steam

Valve od dawna eksperymentuje z najróżniejszymi metodami bezprzewodowego przesyłania rozgrywki. Za pośrednictwem Steam Linka możemy zdalnie odpalać gry na naszym pececie i przesyłać je np. na laptopa. Dzięki GeForce NOW zyskaliśmy możliwość grania w chmurze w tytuły ze steamowej biblioteki. Jest także program Remote Play Together, za pośrednictwem którego możemy dołączać się do gier znajomych odpalanych na współdzielonym ekranie. I to ta funkcja otrzymała właśnie niezwykle interesującą aktualizację.

Dotychczas z Remote Play Together mogli skorzystać wyłącznie posiadacze konta na Steamie. Jeden z graczy odpalał grę i zapraszał innych do zabawy przez sieć, udostępniając swój obraz z rozgrywki. Funkcja ta miała jedną zasadniczą przewagę nad klasycznymi trybami sieciowymi – obraz renderowany był wyłącznie na jednym komputerze, a do zabawy wystarczyła jedna kopia danego tytułu, odpalana na komputerze hosta.

Przedstawiciele Valve stwierdzili, że czas pójść o krok dalej i rozszerzyć działanie Remote Play Together o nowe grono odbiorców. Od teraz ze współdzielenia rozgrywki skorzystają także ci, którzy nie posiadają konta na platformie Valve.

Korporacja uruchomiła program testów Remote Play Together dla niezarejestrowanych użytkowników. Aby sprawdzić jego działanie, host powinien włączyć klienta Steama w wersji Beta, uruchomić grę kompatybilną z Remote Play Together i skopiować z listy znajomych zaproszenie do zabawy. Wygenerowany link pozwoli automatycznie dołączyć do rozgrywki. Jedynym wymaganiem stawianym przez Valve graczom zdalnym jest konieczność zainstalowania aplikacji Steam Link. Jeśli zaproszone osoby nie będą nią dysponować, w linku znajdą odnośnik do instalatora. Logowanie się do Steam Linka nie jest jednak konieczne, aby rozpocząć zabawę.

Tym ruchem Valve znacząco uprościło korzystanie z Remote Play Together, gdyż Steam Link dostępny jest na wszystkich kluczowych platformach. Aplikację znajdziemy na Windowsie, iOS-ie, Androidzie a nawet na Raspberry Pi. Jeśli nasi współgracze z innych platform będą dysponować stabilnym łączem internetowym, bez problemu zagrają z nami w takie tytuły jak Overcooked 2, Tekken 7 czy Rocket League, niezależnie od tego, jak wydajnym komputerem dysponują i czy kiedykolwiek logowali się do Steama.