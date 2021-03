Valve patentuje nowe gogle VR z systemem bezprzewodowym

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Valve

Valve Index to jedne z najlepszych gogli VR dostępnych na rynku. Może i nie oferują najwyższej rozdzielczości wśród produktów tego typu, ale są urządzeniem komplementarnym. Łączą w sobie świetnie zaprojektowany system optyczny z precyzyjnym i wygodnym systemem śledzenia położenia gracza. Ich jedyną poważną wadą jest fakt, że nie mogą działać bezprzewodowo jak konkurencyjny Oculus Quest czy HTC Vive ze stosowną przystawką. Ale to wkrótce może się zmienić.

Serwis Road to VR opublikował najnowszy wniosek patentowy złożony przez projektantów Valve, który trafił do urzędu we wrześniu 2020 roku. Opisuje on potencjalne możliwości udoskonalenia następcy Indexa pod kątem systemu mocowania. Firma nie ograniczyła się do zaprezentowania jednej wersji urządzenia, zaprezentowała aż trzy ścieżki ewolucji swojego sprzętu co wirtualnej rzeczywistości.

Pierwszy projekt najbardziej przypomina klasycznego Indexa. Te gogle wzbogacono o rozbudowaną tylną sekcję mocowania, dzięki której prawidłowe umiejscowienie sprzętu na głowie ma przebiegać sprawniej niż dotychczas. Ponadto górny ściągacz wyposażono w dodatkowe pokrętło do regulacji długości paska. Drugi projekt na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Przednia część gogli została w nim nieznacznie odchudzona, za to w tylnej części ściągacza zainstalowano uchwyt na kark, który ma ustabilizować urządzenie w pożądanej pozycji. Trzeci koncept zakłada wykorzystanie sporej nakładki potylicznej do usztywnienia gogli na szczycie głowy.

Prototypowe gogle Valve #1

Co ciekawe autorzy dokumentu patentowego w kilku miejscach wspominają o tym, że nowe urządzenia VR mogą działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. W jednym akapicie zgłaszający wskazuje również możliwość wykorzystania ich w roli w pełni niezależnych gogli. To upodobniłoby je do wspomnianego już Questa. I choć Valve skupia się w zaprezentowanym patencie na metodach mocowania sprzętu VR, sam fakt wpłynięcia dokument może świadczyć o tym, że firma prowadzi intensywne prace nad stworzeniem duchowego następcy Indexa.

Niestety, na razie nie wiemy, co mógłby zaoferować poza lepiej zaprojektowanymi paskami mocującymi.