Vampire Survivors połączy siły z... Castlevanią! To największe DLC w historii gry

fot. Poncle

W popularnym Vampire Survivors od samego początku można było doszukać się wielu inspiracji serią Castlevania. Teraz jednak twórcy ze studia Poncle postanowili pójśc o krok dalej i zapowiedzieli DLC, w którym świat ich produkcji połączy się ze znanym cyklem Konami. Dodatek będzie zatytułowany Ode to Castlevania i ma być największym do tej pory rozszerzeniem w całej historii VS.

Vampire Survivors: Ode to Castlevania wprowadzi dużych rozmiarów mapę, ponad 20 nowych postaci, w tym członków rodu Belmont oraz ponad 40 broni. Nie zabraknie też dodatkowej muzyki - usłyszymy między innymi remixy utworów znanych z Castlevanii.

Ode to Castlevania zadebiutuje 31 października na PC, urządzeniach mobilnych oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. DLC, mimo pokaźnych rozmiarów, nie będzie zbyt drogie. Trzeba będzie zapłacić za nie zaledwie 3,99 euro, a więc około 17 zł.