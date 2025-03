Vampire: The Masquerades - Bloodlines 2 nadal żyje! Kolejne opóźnienie i nowy termin premiery

fot. Paradox Interactive

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 powstaje od dłuższego czasu, a produkcja boryka się z wieloma problemami. Datę premiery kilkukrotnie przekładano i właśnie poinformowano o kolejnym opóźnieniu. Choć tytuł tworzony przez studio The Chinese Room miał trafić na rynek w 1. połowie 2025 roku, to zdecydowano się przenieść go na październik.

Sytuacja jest jeszcze dziwniejsza, biorąc pod uwagę, że gra jest już podobno ukończona. Twórcy potrzebują jednak dodatkowego czasu, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, zadbać o kwestie związane z optymalizacją czy naprawą błędów. Graczom nie pozostaje więc nic innego, jak tylko trzymać kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a na rynek trafi dopracowana i warta uwagi produkcja.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 to gra RPG, w której wcielimy się w wampira starszej krwi znajdującego się we współczesnym Seattle. Podczas zabawy natrafimy na toczące ze sobą wojnę frakcję i podejmiemy decyzje, która zaważą o równowadze sił i losach miasta.