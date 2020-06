Vancouver szykuje się do wznowienia prac. Mowa o dziesiątkach seriali

Źródło: materiały prasowe

Na koniec czerwca 2020 roku wiemy jedno: sezon seriali nie rozpocznie się we wrześniu, tak jak co roku. Wszystkie projekty zostają opóźnione przez zawieszenie prac, a niektóre będą przesunięte aż na 2021 rok.

Według nowych informacji portalu Deadline w Vancouver w Kanadzie trwają przygotowania do wznowienia prac na planach. Wiadomo o datach takich seriali jak The Good Doctor, A Million Little Things, Nie z tego świata, Flash, Czarodziejki czy Midnight Mass.

Dziennikarze twierdzą, że 4. sezon The Good Doctor miałby rozpocząć zdjęcia 20 lub 30 lipca 2020 roku. Natomiast Million Little Things wznowiłby prace 10 lub 24 sierpnia. Końcówka finałowego sezonu Nie z tego świata miałaby również być kręcona pod koniec lipca, a po zakończeniu prac Jared Padalecki przeszedłby na plan nowego serialu Walker (remake Strażnika Teksasu). Powyższe mają wystartować szybciej, ponieważ ich emisja planowana jest jeszcze jesienią.

Pozostałe wymienione tytuły, o których wiadomo to Riverdale, Flash i Charmed. Pierwsze dwa mogą wrócić na plan pomiędzy sierpniem a wrześniem. Natomiast Charmed być może jeszcze w sierpniu.

Czytamy, że nikt nie chce na szybko wracać na plan, bo ma być bezpiecznie. Dlatego podchodzą do wszystkiego ostrożnie i na razie tylko te kilka tytułów ma potencjalne daty. Seriali kręconych w Vancouver jest znacznie więcej.

Midnight Mass natomiast to nowy serial Netflixa, który miał być kręcony wiosną 2020 roku. Planują zdjęcia na przełomie lipca i sierpnia.

Z uwagi na to, że w Kalifornii i wielu rejonach USA w ostatnich tygodniach są rekordowe wzrosty zachorowań na koronawirusa, ekipy serialu planują zatrudniać aktorów do gościnnych ról i ekipy filmowe tylko z Kanady. Ryzyko jest zbyt duże, by sprowadzać kogoś z ogniska zapalnego pandemii. Nawet w obliczu 14-dniowej kwarantanny dla takich osób.

W USA natomiast prace jeszcze nie mogą zostać wznowione. Studia filmowe negocjują z gildiami warunki i zasady bezpieczeństwa. Wchodzi w grę też kwestia ubezpieczeń.