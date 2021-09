Venom spotka Spider-Mana. Hardy o przyszłości: kiedy będę mógł pożreć Pajączka?

fot. Sony Pictures

Venom 2: Carnage zapowie spotkanie tytułowego antybohatera ze Spider-Manem? Wiemy o tym z sceny po napisach, w której Pajączek z MCU ma podobno się pojawić , a w Venomie 2 pojawia się logo Daily Bugle, czyli gazety J. Jonah Jamesona. Co ciekawe, jest to logo z filmów Sama Raimiego, ale nie wiemy, czy wersja MCU używa podobnego. Jednakże wszystko wskazuje na to, że powiązania pomiędzy filmami Sony i MCU będą o wiele większe w przyszłości. Szczegóły są trzymane w tajemnicy. Równie dobrze Venom może trafić do MCU dzięki multiwersum, czyli równoległych światów alternatywnych, co jest podstawą dla 4. fazy uniwersum.

Serkis tłumaczy, że inkorporacja Daily Bugle to taka malutka zajawka. A co na to Tom Hardy, gwiazda Veonma 2 i współautor historii sequela?

- Nie możesz opowiedzieć historii Venoma bez świadomości, że Spider-Man jest w grze. On tam gdzieś jest. Wszyscy wiemy, że jest to wielka konstelacja wydarzeń, wokół których trzeba operować. Jako dorośli powiemy: ok, zaczekam. Czekamy na lądowanie tych samolotów i zobaczymy, czy możemy wskoczyć na pokład. Do tego momentu skupiamy na bieżącym zadaniu, czyli Venomie 2. Jednak ta kwestia zawsze jest z tyłu głowy. Kiedy będę mógł pożreć Pajączka?

A tak Andy Serkis komentuje w wywiadzie udzielonym Jake'owi Hamiltonowi.

- Te wszystkie pytania to coś, na czym się obecnie nie skupiamy. Nie chcę dawać ludziom fałszywej nadziei czy nieprawdziwej informacji o tym, co może wydarzyć się w przyszłości. Oczywiste jest, że w pewnym momencie te dwa światy się ze sobą spotkają. Jeśli będziemy mieć tyle szczęścia, by zrobić kolejnego Venoma, wszystko zależy od tego, jak poradzi sobie ta część. Najpierw zobaczmy, co się wydarzy. Myślę jednak, że wciąż jest sporo do pokazania w świecie Venoma, zanim do tego dojdziemy.

Venom 2 - premiera w Polsce już 15 października.