Venom 2 i Eternals mogą zostać opóźnione. Które premiery zostaną?

fot. Marvel

Venom 2: Carnage według Variety, Vulture i innych mediów zostanie opóźniony na styczeń 2022 roku. Jak twierdzą dziennikarze powody ma być sytuacja z rosnącymi zakażeniami koronawirusem. Byłoby to kolejne już opóźnienie premiery, bo w sierpniu 2021 roku przesunięto debiut z września na październik. Sony nie chciało tego ogłaszać podczas CinemaCon, by nie stresować kiniarzy i mają podobno potwierdzić to za kilka tygodni.

Podobna sytuacja może być z premierą Eternals w listopadzie. Według dziennikarzy kluczowy będzie tutaj debiut widowiska Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Wszyscy będą patrzeć na wyniki tego filmu i jeśli będą słabsze niż prognozowano, to Eternals i wiele innych tytułów zniknie z kalendarza premier na 2021 rok. Być może Sony również będzie decydować w oparciu o tę premierę.

Co ciekawe, dziennikarze donoszą, że na pewno nie przesunie się premiera Nie czas umierać. Informator portalu Vulture donosi, że MGM straciło tak dużo pieniędzy przez opóźnianie, że nie mają zamiaru już tego kontynuować. Podobno producentom najbardziej zależy na tym, by film był wielkim hitem w Wielkiej Brytanii i miał solidne wyniki w pozostałych krajach. Nie czas umierać potrzebuje ponad 800 mln dolarów z całego świata, by wyjść na zero i zwrócić zainwestowane pieniądze. Wszyscy są pewni, że nie ma szans na takie wyniki.