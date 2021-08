Matrix 4 - tak brzmi oficjalny tytuł. Opis zwiastuna intryguje

Warner Bros

Warner Bros. oficjalnie ogłosił, że tytuł Matrixa 4 brzmi The Matrix: Resurrections. Na razie nie wiemy, jak będzie brzmieć polskie tłumaczenie, ale można spekulować, że będzie to Matrix: Zmartwychwstanie. W końcu Neo był kimś w rodzaju zbawiciela, więc tego typu droga wydaje się najbardziej prawdopodobna. Tytuł znamy od miesięcy, bo pojawił się swego czasu w jednej z plotek.

Podczas prezentacji na CinemaCon pokazano pierwszy zwiastun, ale na razie nie wiemy, kiedy trafi do sieci. Dywaguje się, że może to nastąpić w październiku wraz z premierą Diuny. Na szczęście media obecne na miejscu podzieliły się opisem trailera, więc wiemy, co pokazano.

Zwiastun rozpoczyna się w San Francisco. Neo nie pamięta, kim jest i co zrobił. Funkcjonuje pod imieniem Thomas. Jest na terapii u postaci granej przez Neila Patricka Harrisa. Neo wygląda trochę jak John Wick - ma długie włosy i brodę. Neo wypowiada takie słowa: "Mam sny, które nie wydają się snami, czy oszalałem?". Wówczas pokazano przebitki wydarzeń z trylogii. Neo spotyka Trinity w kawiarni, ale bohaterowie się nie znają, ale czują, jakby się znali. Trinity pyta Neo: "czy my się już poznaliśmy?". Następnie pokazano sceny z codziennego życia z San Francisco i według dziennikarzy, oczywiście wszystko rozgrywa się w Matrixie. Wówczas pojawia się postać, w którą wciela się Yahya Abdul-Mateen II. Według dziennikarzy wygląda on jak młody Morfeusz. Mówi do Neo: "czas lecieć" i oferuje mu czerwoną tabletkę, a co ciekawe Neo codziennie bierze dwie niebieskie tabletki przepisane przez lekarza. Następnie kobieta z niebieskimi włosami przechodzi z Neo przez lustro, pokazując mu Matrix. Potem były różne ujęcia z walkami nakręconymi tak, jak fani Matrixa oczekują; pojawiają się kapsuły, w których ludzie byli przetrzymywani przez maszyny w Matrixie, agenci oraz charakterystyczne wizytówki serii w scenach akcji na czele z Neo zatrzymującym kule swoimi mocami. Jednak wydaje się, że ma tego więcej, bo następnie telekinezą przekierował rakietę w stronę helikoptera.

Keanu Reeves i Carrie Anne Moss powracają jako Neo i Trinity. W obsadzie są także Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson. Daniel Bernhardt, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Brian J.Smith, Ellen Hollman i Christina Ricci.

Matrix 4 - premiera w grudniu 2021 roku.

