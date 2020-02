Venom 2 - Carnage na planie. Tak aktor wygląda w stroju do motion capture

Venom 2, czyli kontynuacja hity z 2018 roku jest kręcona w Stanach Zjednoczonych. W lokacjach swoje sceny kręci Woody Harrelson, który gra złoczyńcę znanego jako Cletus Kassady aka Carnage. To również jest symbiot, tak jak Venom - można go uznać za arcywroga tego antybohatera.

Na nowych materiałach z planu widzimy aktora (acz nie Harrelsona) w stroju do motion capture i doczepioną wielką głową, co sugeruje, że Carnage będzie równie wielki jak sam Venom. Niszczy on samochód Eddie'ego Brocka, który krzyczy do niego z okna. Szpiedzy portali potwierdzili, że taki scenariusz oglądamy na tych materiałach.

Venom 2 - premiera w październiku 2020 roku.

Zobacz także:

>