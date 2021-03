Venom 2 - premiera została opóźniona

Źródło: Sony Pictures

Venom 2, który będzie dystrybuowany pod tytułem Venom: Let There Be Carnage został opóźniony z 25 czerwca 2021 roku na 17 września 2021 roku, Co ciekawe, samo opóźnienie pierwszy raz od roku nie ma stricte związku z pandemią koronawirusa, ale bardziej z konsekwencjami innych decyzji. Gdy swego czasu Szybcy i wściekli 9 zostali przesunięci na 25 czerwca 2021 roku, oczekiwane było, że Sony znajdzie nową datę dla przygód Venoma. Wiadomo, że nikt nie chce konkurować z popularną familijną serią o Domie i jego rodzinie.

Oczywiście to wszystko może się zmienić, ponieważ pandemią koronawirusa nadal rozwija się dynamicznie i nie ma pewności, czy we wrześniu ta sytuacja ulegnie zmianie. Z uwagi na dystrybucję szczepionek, jest jednak optymizm, że być może we wrześniu będzie to inna rzeczywistość kinowa.

Na pewno nie możemy patrzeć na premierę z takiej samej perspektywy jak przed pandemią. Wówczas wrzesień był miesiącem mniejszych i często słabszych filmów, a wielkie widowiska wchodziły na ekrany w październiku. Teraz te zasady po prostu nie obowiązują, bo widzowie głodni blockbusterów, na pewno wybiorą się, gdy będą czuć się bezpiecznie.