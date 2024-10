Venom 3 - nowe ujęcie z Knullem. Nadchodzi bóg symbiontów

Źródło: Marvel

Wiele mówi się o Knullu, który w komiksach Marvela jest jednym z najnowszych złoczyńców, ale zarazem najciekawszych i najpotężniejszych. Potwierdzono, że to on jest czarnym charakterem Venoma 3, ale - według plotek - zobaczymy go tylko w krótkiej scenie po napisach. Potem podobno ma być głównym wrogiem Venoma i Spider-Mana w nowym filmie MCU o Pajączku. Na razie to niepotwierdzone informacje.

Knull w Venomie 3

Ekipa marketingowa robi wszystko, aby nie pokazać twarzy Knulla. Postać jest zawsze pochylona, a kamera nigdy nie zbliża się na tyle, abyśmy mogli ją zobaczyć wyraźnie. Plotka głosi, że Andy Serkis wciela się w postać Knulla przy użyciu technologii motion capture, więc będzie to postać generowana komputerowo. Każdy fan komiksów jest zgodny, że ma ona gigantyczny potencjał, a skoro dzięki porozumieniu z Sony wejdzie on do MCU, wszyscy są ciekawi, jak dalej zostanie wykorzystany.

Twórca Knulla niedawno podzielił się na Twitterze informacją, że pokazano mu Venoma 3 i jest bardzo zadowolony z tego, jak jego złoczyńca został zaprezentowany.

Venom 3 - premiera 25 października w polskich kinach.

