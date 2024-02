Venom - powstaje animacja dla dorosłych? Sony może szykować zupełnie nowy projekt

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi CanWeGetSomeToast, jeden z najlepiej poinformowanych w świecie produkcji superbohaterskich scooperów, studio Sony przymierza się do stworzenia filmu Venom - animacji skierowanej do dorosłych odbiorców, która miałaby zadebiutować w kinach z kategorią R. Choć żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione, nie jest wykluczone, że w tej samej produkcji pojawi się Spider-Punk, natomiast akcja ekranowej opowieści będzie rozgrywać się na alternatywnej Ziemi-138.

Już w zeszłym miesiącu w sieci pojawiły się informacje, że to samo studio planuje animację osadzoną w uniwersum Spider-Mana; być może zostanie ona po prostu poświęcona Venomowi.

Wygląda na to, że Sony Pictures konsekwentnie chce rozwijać ekranowy świat Pajączka. Wciąż czekamy na oficjalne ogłoszenie daty premiery wieńczącej nagrodzoną Oscarem trylogię animacji Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Rozwijane są również seriale aktorskie Silk i Spider-Man: Noir, nie mówiąc już o zbliżających się premierach produkcji Madame Web, Kraven Łowca i Venom 3.

