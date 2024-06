Venom 3 - żadnego Spider-Mana nie będzie i co tu robi Rhys Ifans? Te wyjaśnienia zdumiewają

Sony

Powiedzieć, że o wczorajszym zwiastunie filmu Venom 3 jest w sieci głośno, to właściwie nic nie powiedzieć. Amerykańskie portale popkulturowe i fani tytułowej postaci prześcigają się w podkreślaniu konsternacji, w którą może wprawić właśnie zaprezentowany trailer. Nieścisłości związane są przede wszystkim z dziwacznym w wydźwięku porzuceniem wątku ukazanego w scenie po napisach produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu, jak również z ujawnieniem faktu, że w Ostatnim tańcu zagra Rhys Ifans, który wcześniej wcielał się w rolę Curta Connorsa aka Jaszczura.

Przypomnijmy, że w scenie po napisach filmu Venom 2 widzieliśmy Eddiego Brocka, który został przeniesiony ze swojej rzeczywistości na Ziemię-616 - w 5-gwiazdkowym hotelu oglądał on przekaz telewizyjny poświęcony postaci Spider-Mana. W tej samej rzeczywistości Brock został ukazany w scenie po napisach produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu - protagonista zniknął sprzed oczu rozmawiającego z nim barmana, by na samym barze pozostawić kawałek symbionta.

To właśnie na tej podstawie wielu fanów zakładało, że cząstka Venoma ostatecznie połączy się z Peterem Parkerem, a wątek Spider-Mana w kostiumie symbionta zobaczymy w Ostatnim tańcu.

Sony

Wygląda jednak na to, że wspomniane wcześniej sceny po napisach z Brockiem mogły być wyłącznie zasłoną dymną. Rzeczoną cząstkę symbionta znajduje bowiem tajemniczy złoczyńca portretowany przez Chiwetela Ejiofora. Ta scena wydaje się kompletnie nie mieć sensu: antagonista działa bowiem w tej samej rzeczywistości co Brock, więc albo odkrył on możliwość podróżowania pomiędzy światami i trafił na Ziemię-616, albo Brock w sekwencji po napisach Bez drogi do domu znajdował się w takim samym barze i spotkał takiego samego Barmana, jakich uświadczył on w czasie podróży na Ziemię-616.

Fani spekulują w sieci, że studio Sony mogło po prostu porzucić plany pokazywania na ekranie Spider-Mana (jeśli takowe w ogóle istniały) i ostatecznie zdecydowało się wprowadzić tzw. retcon obu sekwencji po napisach z filmów Venom 2 i Bez drogi do domu, całkowicie zmieniając ich znaczenie i wydźwięk.

Kogo w Venomie 3 zagra Rhys Ifans?

Jakby tego było mało, w zwiastunie Ostatniego tańca pojawia się Rhys Ifans, który w filmach Niesamowity Spider-Man i Bez drogi do domu wcielił się w rolę Curta Connorsa aka Jaszczura/Lizarda. Przedziwne jest to, że aktor może wcale nie zagrać komiksowego złoczyńcy, a - co sugeruje scena z trailera - zwykłego hipisa, który podróżuje z Brockiem. Wskazuje na to fakt, że postać Ifansa wydaje się nie zmagać z żadną chorobą, posiadając w dodatku dwie sprawne ręce. Tu znów pojawiają się dwa wyjaśnienia, które mogą wprawiać w osłupienie: albo aktor gra Connorsa, który po wydarzeniach z Bez drogi do domu wynalazł lekarstwo na własne schorzenie, albo Brock będzie podróżował po multiwersum i trafi na inną wersję Jaszczura.

Sony

Dodajmy do tego, że w scenie z postacią Ifansa pojawia się małe dziecko, w którym niektórzy fani chcą widzieć... młodego Petera Parkera. Niektóre z serwisów popkulturowych wychodzą z założenia, że skoro Sony tak mocno majsterkuje przy powiązaniach Spider-Mana i Venoma na ekranie, we wspomnianym młodym chłopcu powinniśmy dostrzegać raczej zupełnie przypadkową postać.

Venom 3: Ostatni taniec wejdzie na ekrany kin 25 października.