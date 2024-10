Venom w stylu filmu Logan: Wolverine? Tom Hardy jest na tak

fot. Columbia Pictures // Sony // Twentieth Century Fox

Choć według zapowiedzi Tom Hardy po raz ostatni wystąpił jako Eddie Brock w filmie Venom 3: Ostatni taniec to krążą plotki, że może on powrócić do roli np. w Spider-Manie 4 lub innym projekcie Sony, w którym Knull byłby czarnym charakterem.

Serwis The Wrap zapytał Hardy'ego i Kelly Marcel (reżyserka i scenarzystka Venoma 3), czy kiedykolwiek myśleli o nakręceniu filmu o Venomie w stylu Logana, przedstawiającym mroczną i brutalną historię, przeznaczoną dla widzów powyżej 18. roku życia. Aktor odpowiedział "o tak!", a twórczyni powiedziała, że są zdesperowani, żeby to zrobić. Hardy dodał, że już to osiągnęli.

Wyobrażaliśmy to sobie w Venomie 2. Już tam dotarliśmy. Jesteśmy też szybcy. To tak, jakbyśmy mieli już cztery lub pięć filmów na boku, w różnych tonacjach, z wieloma postaciami. Jeśli tylko poprosicie nas o zrobienie czegoś. Nie jesteśmy nieśmiali, ale musimy to sprowadzić do tego, co jest naszą misją. Oboje jesteśmy zajęci. Jeśli mówimy, że coś zrobimy, to mówimy to serio.

Finał trylogii z Tomem Hardy’m w tytułowej roli można już oglądać w kinach. Z kolei Kraven Łowca, czyli kolejny film z Sony’s Spider-Man Universe, wejdzie na duże ekrany w grudniu 2024 roku.

Eddie i Venom uciekają. Ścigany przez oba swoje światy duet jest zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która doprowadzi ich przygodę do końca. [opis Helios]