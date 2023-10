Western, klasyczna groza, historia wojenna i... poznajcie październikowe premiery wydawnictwa Vesper

Vesper

Reklama

Wydawnictwo Vesper przygotowało na październik aż sześć premier o zróżnicowanej tematyce. Pierwsza z książek - Przyczajona groza zawierająca sześć opowiadań H.P. Lovecrafta - jest już w sprzedaży.

Największy rzut premier będzie miał miejsce jutro, 11 października. Do sprzedaży wtedy trafi chociażby Królowa Bedlam, czyli kryminał z odrobiną niesamowitości osadzony w Ameryce przełomu XVII i XVIII wieku. Jest to drugi tom serii Roberta McCammona zapoczątkowanej powieścią Zew nocnego ptaka.

Tego samego dnia do sprzedaży trafią Czarne góry Dana Simmonsa - historia młodego Siuksa nawiedzanego przez ducha generała Custera, co skłania do desperackiej misji.

W Stanach Zjednoczonych osadzona jest też inna jutrzejsza premiera - Szlak umrzyka Larry'ego McMurtry'ego. Jest to western z cyklu zapoczątkowanego powieścią Na południe od Brazos.

Ostatnie dwie nowości zostały zaplanowane na 25 października. Będzie to Byliśmy żołnierzami (reedycja głośnej relacji z jednego ze słynniejszych epizodów wojny w Wietnamie), a także zbiór opowieści niesamowitych Konrada Możdżenia pod tytułem Listy z Miasta Wiatraków.

Październikowe zapowiedzi wydawnictwa Vesper - okładki

Byliśmy żołnierzami - okładka

Przyczajona groza - opis książki

Sześć mrożących krew w żyłach opowiadań mistrza literatury niesamowitej i protoplasty współczesnego horroru – Howarda Phillipsa Lovecrafta. Niezwykłe istoty, nawiedzone domostwa, mroczne tajemnice, złowroga magia i prastare rytuały – oto główne motywy opowieści, jakie znalazły się w niniejszym zbiorze. Wszystkie opowiadania w doskonałym tłumaczeniu Macieja Płazy. Uzupełnieniem są klimatyczne ilustracje Krzysztofa Wrońskiego oraz posłowie Mikołaja Kołyszko, religioznawcy i badacza twórczości H.P. Lovecrafta.

Zawartość:

Przyczajona groza

Opuszczony dom

Przypadek Charlesa Dextera Warda

Zgroza w Red Hook

Coś na progu

Nawiedziciel mroku

Szlak umrzyka - opis książki

Szlak umrzyka to, mimo że napisany jako trzeci w kolejności, chronologicznie pierwszy tom epickiej teatrologii o Dzikim Zachodzie. Przedstawione tu wydarzenia opowiadają genezę przyjaźni dwójki bohaterów bestsellerowego „Na południe od Brazos”: Augustusa McCrae i Woodrowa Calla, oraz jak ten pierwszy odnalazł miłość swojego życia, a drugi – matkę swego jedynego syna.

Jest rok 1842. Gus i Call – młodzi, niedoświadczeni, ale pełni entuzjazmu poszukiwacze przygód – wstępują w szeregi słynnych strażników Teksasu, gdzie czeka ich brutalna konfrontacja z rzeczywistością. Ich dowódca okazuje się skrajnie nieodpowiedzialny, towarzysze broni to w większości zgraja nieudaczników, a Indianie z plemienia Komanczów pod wodzą budzącego trwogę Garbu Bizona nie pozostawiają wątpliwości, kto rządzi na pograniczu. Jeśli dodamy do tego koszmarne warunki życia w dziczy, raz upał, raz przenikliwy ziąb, szalejące tornada, wezbrane rwące rzeki, krwiożercze pumy, niedźwiedzie i jadowite węże… mamy prosty przepis na katastrofę. Gus i Call nie poddają się jednak i raz za razem dają się porwać niebezpieczeństwu, którego kres znajdą dopiero po przejściu Szlaku Umrzyka, zbierającej krwawe żniwo trasie do El Paso.

Królowa Bedlam - opis książki

Powieść Królowa Bedlam to kontynuacja bestsellerowego Zewu nocnego ptaka, w której autor Robert McCammon po raz kolejny daje popis niesamowitej wyobraźni oraz kunsztu literackiego. Plastyczne opisy, wyraziści bohaterowie, dynamiczna akcja i spora doza humoru tworzą porywający kryminał historyczny, który na długo zapadnie w pamięć czytelników.

Matthew Corbett po ucieczce z dusznych bagien Karoliny Południowej zamieszkuje w osiemnastowiecznym Nowym Jorku, gdzie falę strachu wywołało wciąż nierozwiązane morderstwo szanowanego lekarza. Kto precyzyjnym cięciem ostrza zgasił życie dobrego człowieka? Kiedy Masker, jak nazwał zabójcę drukarz i wydawca lokalnej gazety, morduje kolejną osobę, młody prawnik – zajęty gromadzeniem dowodów na molestowanie wychowanków sierocińca – zostaje zwabiony w labirynt wzajemnie wykluczających się wskazówek i mrożącego krew w żyłach śledztwa, które zarówno wystawi na próbę jego naturalną skłonność do dedukcji, jak i rozpali głód sprawiedliwości.

Matthew dzięki swojej postawie zyskuje potężnych sprzymierzeńców, przyjdzie mu jednakże stanąć przeciwko wrogowi, którego macki sięgają daleko poza granice miasta. Śledztwo prowadzi do azylu dla obłąkanych, w którym rezyduje tajemnicza Królowa Bedlam. Czy jej przeszłość stanowi klucz do rozwiązania skomplikowanej sieci spisków?

Byliśmy żołnierzami - opis książki

Kampania w dolinie Ia Drang w Wietnamie była dla wojny wietnamskiej tym, czym straszna wojna domowa w Hiszpanii w latach 30. dla drugiej wojny światowej – próbą generalną. Testowano nową taktykę, techniki operacyjne i broń. Udoskonalano je i zatwierdzano. Pod Ia Drang obie strony ogłosiły sukces i wyciągnęły wnioski. Część z tych wniosków okazała się niebezpiecznie zwodnicza, co wybrzmiewało złowieszczym echem przez całą dekadę krwawych walk i gorzkich poświęceń, jaka miała nastąpić.

Byliśmy żołnierzami to opowieść o tym, co amerykańscy żołnierze z elitarnej eksperymentalnej dywizji, stworzonej na polecenie prezydenta Johna F. Kennedy’ego i wyszkolonej w nowej sztuce działań aeromobilnych, zrobili, widzieli i co wycierpieli w czasie 34-dniowej kampanii w dolinie Ia Drang na Płaskowyżu Centralnym w Wietnamie Południowym w listopadzie 1965 roku.

Listy z Miasta Wiatraków - opis książki

List… kawałek papieru, eleganckiej papeterii, a może zwykła, wyrwana z zeszytu kartka. Kilka kropli atramentu czy tuszu. Parę muśnięć długopisem lub stalówką wiecznego pióra. Ołówek? Czemu nie. Koperta, znaczek i adres. Droga na pocztę, spojrzenie w czarną otchłań skrzynki na listy i… To wszystko. Tylko tyle potrzeba by oddać się we władanie prawdziwej magii. Tej realnej, rzeczywistej. Magii, która pozwala wywołać uśmiech na czyjejś twarzy lub zeszklić oczy łzami wzruszenia.

Lub przerażenia.

Boimy się listów, bo drzemie w nich moc, której nieraz nie potrafimy stawić czoła. Zapach papieru skrapianego najlepszymi perfumami, kolor atramentu i charakter pisma, którym nadawca skreślił słowa. Choćby nawet opowiadały o drobnostkach… i tak będą w stanie poruszyć tę subtelną materię, dzięki której wciąż jeszcze możemy nazywać się ludźmi.

Listy z Miasta Wiatraków to osiem opowieści o ludziach, którym przyszło żyć na ziemi wilgotnej od łez i krwi. To osiem historii, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Osiem wspomnień o miłości, stracie, gniewie, samotności, strachu i zawierzeniu mocom nie pochodzącym z tego świata. Osiem dowodów na to, że są na ziemi miejsca, w których człowiek znaczy tyle, co nic. Miejsca, gdzie zło przybiera najpotworniejszą formę. Gdzie permanentna niepewność, cierpienie i ból to najwierniejsi towarzysze codzienności. Gdzie stare mury walących się budynków, samotne wieże kościołów i rozległe łany pól stały się niemymi świadkami prawdziwych tragedii i działania sił wypełzających z najmroczniejszych czeluści piekieł.

Zapraszam Cię w podróż do Miasta Wiatraków. Miasta zapomnianego przez Boga i wyklętego przez ludzi.

Czarne góry - opis książki

Paha Sapa, młody Siuks, który już jako trzylatek doświadczał wizji, zalicza swój pierwszy cios na polu bitwy pod Little Bighorn na umierającym generale George’u Armstrongu Custerze. Wierzy – podobnie jak jego plemię – że w tym właśnie momencie duch legendarnego generała wstąpił w niego i pozostanie z nim, dręcząc go swymi opowieściami i żądaniami, dopóki Paha Sapa nie przekona go do odejścia.

Przez całe swe długie życie nawiedzany głosem generała, zwanego przez jego lud „Długie Włosy”, Paha Sapa kieruje się dramatyczną wizją, której doświadczył za młodu w Czarnych Górach, ojczyźnie swego plemienia. Dzięki niej wie, że jedynym sposobem uwolnienia się od ducha generała jest jego własna śmierć poprzez wysadzenie olbrzymich rzeźb na Górze Rushmore, gdzie pracuje jako główny strzałowy. Postanawia, że stanie się to w dniu, w którym prezydent Franklin Delano Roosevelt przybędzie do Dakoty Południowej, aby uroczyście odsłonić popiersie Jeffersona.