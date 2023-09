Kiedy Viaplay zakończy swoją działalność w Polsce? Jest prawdopodobna data

Viaplay

W lipcu Viaplay ogłosił wdrożenie nowej strategii biznesowej oraz wprowadzenie nowego planu strategicznego, w ramach którego planują skoncentrować się na rynkach skandynawskich, Holandii oraz działalności Viaplay Select. Platforma wycofa się z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i państw bałtyckich. Ma to związek z wynikami finansowymi za drugi kwartał br., które mimo wzrostu przychodów ujawniły stratę netto w wysokości aż 5,89 mld koron szwedzkich (ponad 2,2 mld zł). Na razie Viaplay, które zadebiutowało w naszym kraju w sierpniu 2021 roku, normalnie kontynuuje swoją działalność.

Kiedy Viaplay wycofa się z Polski?

Według WP SportoweFakty Viaplay opuści polski rynek najpóźniej do końca 2023 roku. Ta data krąży wśród konkurentów platformy, od której odkupują licencje na transmisje sportowe.

Prawdopodobnie Canal+ przygotowuje się do wykupienia całości licencji na transmisję Premier League, którą stracił na rzecz platformy wraz z końcem sezonu 2021/2022. Ponadto TVP przejmie sublicencję na występy Rakowa Częstochowa w Lidze Europy oraz Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy. Platforma ma wciąż do odsprzedania prawa do transmisji m.in. Pucharu Ligi Angielskiej, The Championship, Bundesligi, walk KSW oraz Formuły 1.

Viaplay - komentarz platformy

WP SportoweFakty skontaktowały się z platformą, pytając o datę wycofania się jej z Polski. PR Project Manager Viaplay Denis Pluskota przekazał, że Viaplay Group zainicjowała strategiczny audyt rynków międzynarodowych, na których są obecni, w ramach którego koncentrują się na wypracowaniu optymalnych rozwiązań, obejmujących również obszar współpracy partnerskiej.

Kontynuujemy naszą działalność w Polsce, a nasi klienci mogą korzystać z pełnej oferty platformy Viaplay. O wszelkich zmianach i aktualizacjach będziemy informować na bieżąco.