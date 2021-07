Victoria Cartagena po raz kolejny jako Renee Montoya. Już nie tylko w serialu Gotham.

fot. DC Comics

Victoria Cartagena przybywa, by uratować miasteczko Gotham! Aktorka dołączyła do obsady 3. sezonu Batwoman jako Renee Montoya, była funkcjonariuszka GCPD, która opuściła swoją jednostkę, nie mogąc znieść korupcji na wydziale. Teraz dowodzi oddziałem dziwaków, który nie miał do czynienia z prawdziwą akcją, aż do teraz. Kobieta ma silne poczucie sprawiedliwości, jest pragmatyczna i traktuje wyczyszczenie ulic Gotham ze zła bardzo osobiście, kierując się zasadą, że cel uświęca środki.

Aktorka już wcześniej wcielała się w postać Renee w serialu Gotham na Fox, choć oba uniwersum nie są ze sobą połączone. W przypadku Batmowan wiemy, że jej bohaterka będzie częścią LGBTQ+ i za jej chęcią oczyszczenia miasta ze złoczyńców będą stały dość tajemnicze pobudki.

W obsadzie Batwoman grają też Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang i Camrus Johnson. W 3. sezonie nie zobaczymy za to Dougray Scotta, który opuścił serię. Serial jest wyprodukowane przez Berlanti Productions razem z Warner Bros Television.