placeholder
Reklama
placeholder

3. sezon brytyjskiego serialu powiększa obsadę. Zobaczymy w nim Polaka!

W obsadzie 3. sezonu serialu Vigil zobaczymy Polaka, który już często występował w zagranicznych produkcjach. O kogo chodzi?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Vigil 
Adam Fidusiewicz
Adam Fidusiewicz w serialu FBI: International fot. materiały prasowe
Reklama

Vigil to serial BBC, który doczekał się już dwóch sezonów, a trzeci jest w trakcie produkcji. Zdjęcia trwają w Szkocji i w norweskiej prowincji Svalbard na Oceanie Arktycznym. Deadline poinformowało o wielu nowych nazwiskach, które dołączyły do obsady 3. sezonu. Wśród nich jest też Polak!

Droga do prawdy – zwiastun serialu od twórców Kulawych koni. Gwiazdy w obsadzie

Do obsady dołączyły takie nazwiska jak:

  • Tornike Gogrichiani
  • Steven Miller
  • Jeppe Beck Laursen
  • Benjamin Wainwright
  • Artur Zai Barrera
  • Jordan Duvigneau
  • Kaisa Hammarlund
  • Adam Fidusiewicz
  • Naomi Yang
  • Eric Godon
  • Conor Berry
  • Amy Manson
  • Jason Tobin
  • Steven Cree
  • Killian Coyle
  • Derek Riddell
  • Alma Prelec
  • Dawn Sievewright
  • Shereen Cutkelvin

Adama Fidusiewicza można kojarzyć z takich produkcji jak Polot, Rojst czy Bodo. Jego występ zachęci Was do sprawdzenia Vigil?

Gdzie jeszcze grał?

  • Jack Ryan – Fidusiewicz pojawił się w czterech odcinkach popularnego serialu Amazon Prime Video, wcielając się w młodą wersję Lebiediewa. Starszy Lebiediew to główny antagonista trzeciego sezonu.
  • FBI: International – zagrał Vlada Pavlovicia w trzech odcinkach. Miał również dużo scen kaskaderskich, ponieważ był głównym wrogiem bohaterów.
  • Przekraczając granice (Crossing Lines) – wystąpił jako Artur Słomski w jednym z epizodów.

Vigil - opis fabuły

Tajemnicze zniknięcie szkockiego trawlera rybackiego i śmierć na pokładzie atomowego okrętu podwodnego Trident doprowadzają policję do konfliktu z marynarką wojenną i brytyjskimi służbami bezpieczeństwa.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Vigil 
Adam Fidusiewicz
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

2021
Vigil
  Oglądaj TERAZ Vigil Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Liga Mistrzyń UEFA
-

Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

2 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

3 Simpsonowie
-

Simpsonowie z nowym filmem kinowym! Kiedy premiera?

4 Wichrowe wzgórza
-

Nowe Wichrowe Wzgórza jak 50 twarzy Greya? Reżyserka odpowiada na krytykę

5 Marvel's Wolverine
-

Z kim zmierzy się Logan w Marvel's Wolverine? To słynne postacie - wśród nich potężny złoczyńca

6 MFGiK Wiedźmin
-

Takiego Wiedźmina jeszcze nie widzieliście. Artyści pokazują nowe oblicza Geralta

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e188

Moda na sukces

s28e03

The Voice

s05e06

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e184

Zatoka serc

s42e17

s2025e191

Anderson Cooper 360

s2025e195

The Lead with Jake Tapper

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ezra Miller
Ezra Miller

ur. 1992, kończy 33 lat

Ksenia Solo
Ksenia Solo

ur. 1987, kończy 38 lat

Eric Stoltz
Eric Stoltz

ur. 1961, kończy 64 lat

Marion Cotillard
Marion Cotillard

ur. 1975, kończy 50 lat

Kieran Culkin
Kieran Culkin

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV