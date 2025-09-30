3. sezon brytyjskiego serialu powiększa obsadę. Zobaczymy w nim Polaka!

fot. materiały prasowe

Vigil to serial BBC, który doczekał się już dwóch sezonów, a trzeci jest w trakcie produkcji. Zdjęcia trwają w Szkocji i w norweskiej prowincji Svalbard na Oceanie Arktycznym. Deadline poinformowało o wielu nowych nazwiskach, które dołączyły do obsady 3. sezonu. Wśród nich jest też Polak!

Do obsady dołączyły takie nazwiska jak:

Tornike Gogrichiani

Steven Miller

Jeppe Beck Laursen

Benjamin Wainwright

Artur Zai Barrera

Jordan Duvigneau

Kaisa Hammarlund

Adam Fidusiewicz

Naomi Yang

Eric Godon

Conor Berry

Amy Manson

Jason Tobin

Steven Cree

Killian Coyle

Derek Riddell

Alma Prelec

Dawn Sievewright

Shereen Cutkelvin

Adama Fidusiewicza można kojarzyć z takich produkcji jak Polot, Rojst czy Bodo. Jego występ zachęci Was do sprawdzenia Vigil?

Gdzie jeszcze grał?

Jack Ryan – Fidusiewicz pojawił się w czterech odcinkach popularnego serialu Amazon Prime Video, wcielając się w młodą wersję Lebiediewa. Starszy Lebiediew to główny antagonista trzeciego sezonu.

FBI: International – zagrał Vlada Pavlovicia w trzech odcinkach. Miał również dużo scen kaskaderskich, ponieważ był głównym wrogiem bohaterów.

Przekraczając granice (Crossing Lines) – wystąpił jako Artur Słomski w jednym z epizodów.

Vigil - opis fabuły

Tajemnicze zniknięcie szkockiego trawlera rybackiego i śmierć na pokładzie atomowego okrętu podwodnego Trident doprowadzają policję do konfliktu z marynarką wojenną i brytyjskimi służbami bezpieczeństwa.