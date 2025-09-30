3. sezon brytyjskiego serialu powiększa obsadę. Zobaczymy w nim Polaka!
W obsadzie 3. sezonu serialu Vigil zobaczymy Polaka, który już często występował w zagranicznych produkcjach. O kogo chodzi?
Vigil to serial BBC, który doczekał się już dwóch sezonów, a trzeci jest w trakcie produkcji. Zdjęcia trwają w Szkocji i w norweskiej prowincji Svalbard na Oceanie Arktycznym. Deadline poinformowało o wielu nowych nazwiskach, które dołączyły do obsady 3. sezonu. Wśród nich jest też Polak!
Do obsady dołączyły takie nazwiska jak:
- Tornike Gogrichiani
- Steven Miller
- Jeppe Beck Laursen
- Benjamin Wainwright
- Artur Zai Barrera
- Jordan Duvigneau
- Kaisa Hammarlund
- Adam Fidusiewicz
- Naomi Yang
- Eric Godon
- Conor Berry
- Amy Manson
- Jason Tobin
- Steven Cree
- Killian Coyle
- Derek Riddell
- Alma Prelec
- Dawn Sievewright
- Shereen Cutkelvin
Adama Fidusiewicza można kojarzyć z takich produkcji jak Polot, Rojst czy Bodo. Jego występ zachęci Was do sprawdzenia Vigil?
Gdzie jeszcze grał?
- Jack Ryan – Fidusiewicz pojawił się w czterech odcinkach popularnego serialu Amazon Prime Video, wcielając się w młodą wersję Lebiediewa. Starszy Lebiediew to główny antagonista trzeciego sezonu.
- FBI: International – zagrał Vlada Pavlovicia w trzech odcinkach. Miał również dużo scen kaskaderskich, ponieważ był głównym wrogiem bohaterów.
- Przekraczając granice (Crossing Lines) – wystąpił jako Artur Słomski w jednym z epizodów.
Vigil - opis fabuły
Tajemnicze zniknięcie szkockiego trawlera rybackiego i śmierć na pokładzie atomowego okrętu podwodnego Trident doprowadzają policję do konfliktu z marynarką wojenną i brytyjskimi służbami bezpieczeństwa.
