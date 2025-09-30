Droga do prawdy – zwiastun serialu od twórców Kulawych koni. Gwiazdy w obsadzie
W sieci pojawił się zwiastun nowego serialu od Apple TV+, w którym w głównych rolach występują Emma Thompson i Ruth Wilson. Premiera Drogi do prawdy pod koniec października.
Droga do prawdy to nowy brytyjski serial detektywistyczny, który powstał na podstawie książki Down Cemetery Road autorstwa Micka Herrona. Ośmioodcinkowa produkcja pochodzi od twórców Kulawych koni.
W głównych rolach tej thrillera występują: laureatka Oscara, BAFTA, Złotego Globu i Emmy Emma Thompson oraz laureatka Złotego Globu i dwukrotną zdobywczynią nagrody Oliviera - Ruth Wilson.
Droga do prawdy zadebiutuje dwoma odcinkami 29 października na Apple TV+. Kolejne będą pojawiać się w każdą środę aż do 10 grudnia. Zobaczcie poniżej zwiastun produkcji.
Droga do prawdy - zwiastun
Droga do prawdy - zdjęcia
Droga do prawdy - fabuła
Kiedy w spokojnej dzielnicy Oksfordu wybucha dom, a w następstwie tego znika dziewczyna, sąsiadka Sarah Tucker (Wilson) obsesyjnie pragnie ją odnaleźć i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë Boehm (Thompson). Zoë i Sarah nagle znajdują się w centrum skomplikowanej intrygi, która ujawnia, że osoby od dawna uważane za zmarłe wciąż żyją — a żyjący szybko dołączają do grona zmarłych.
W obsadzie znaleźli się również Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun i Aiysha Hart.
Źródło: Apple TV+
