Droga do prawdy – zwiastun serialu od twórców Kulawych koni. Gwiazdy w obsadzie

W sieci pojawił się zwiastun nowego serialu od Apple TV+, w którym w głównych rolach występują Emma Thompson i Ruth Wilson. Premiera Drogi do prawdy pod koniec października.
Magda Muszyńska
Droga do prawdy fot. Apple TV+
Droga do prawdy to nowy brytyjski serial detektywistyczny, który powstał na podstawie książki Down Cemetery Road autorstwa Micka Herrona. Ośmioodcinkowa produkcja pochodzi od twórców Kulawych koni.

W głównych rolach tej thrillera występują: laureatka Oscara, BAFTA, Złotego Globu i Emmy Emma Thompson oraz laureatka Złotego Globu i dwukrotną zdobywczynią nagrody Oliviera - Ruth Wilson.

Droga do prawdy zadebiutuje dwoma odcinkami 29 października na Apple TV+. Kolejne będą pojawiać się w każdą środę aż do 10 grudnia. Zobaczcie poniżej zwiastun produkcji.

Droga do prawdy - zwiastun

Droga do prawdy - zdjęcia

Droga do prawdy

arrow-left
Droga do prawdy
fot. Apple TV+
arrow-right

Droga do prawdy - fabuła

Kiedy w spokojnej dzielnicy Oksfordu wybucha dom, a w następstwie tego znika dziewczyna, sąsiadka Sarah Tucker (Wilson) obsesyjnie pragnie ją odnaleźć i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë Boehm (Thompson). Zoë i Sarah nagle znajdują się w centrum skomplikowanej intrygi, która ujawnia, że osoby od dawna uważane za zmarłe wciąż żyją — a żyjący szybko dołączają do grona zmarłych.

W obsadzie znaleźli się również Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun i Aiysha Hart.

Źródło: Apple TV+

