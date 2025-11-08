fot. Apple TV+

Reklama

Jedyna, serial od Vince'a Gilligana, twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, zadebiutował na Apple TV. Recenzje są niezwykle pozytywne - ostatnio informowaliśmy o stanie 100% pozytywnych opinii od krytyków przy 27 tekstach. Teraz ta liczba wzrosła do 66, ale... wynik się nie zmienił. 1. sezon Jedynej jest nadal oceniony najwyżej, jak tylko się da i wszystkie oceny są pozytywne.

Twórca Breaking Bad znów to zrobił. Recenzje Jedynej są zgodne - arcydzieło

Kto miał okazję obejrzeć pierwszy odcinek, ten wie, że w napisach końcowych pojawia się informacja o tym, że serial został w pełni stworzony przez ludzi i nie wykorzystano w nim AI. Vince Gilligan w rozmowie z Variety odniósł się do tego i otwarcie potępił korzystanie ze sztucznej inteligencji, które jest coraz częstsze w branży filmowej.

Nienawidzę AI. To najdroższy i najbardziej wykorzystujący energię system plagiatowania. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że to wszystko to ściema. To spełnienie marzeń wszystkich miliarderów, którzy chcą mieć jeszcze więcej zer na koncie. Sprzedają ściemę. Mój piekarnik nie jest nagle Thomasem Kellerem tylko dlatego, że upiecze smaczną pizzę.

Reżyser odniósł się też do kwestii potencjalnego uzyskania świadomości przez sztuczną inteligencję w przyszłości. Czy upatruje w tym zagrożeń? Vince Gilligan zwrócił uwagę na inny aspekt:

Jeśli kiedykolwiek im się to uda [stworzyć świadomą sztuczną inteligencję], to będzie trzeba powrócić do tematu niewolnictwa. Ci trylionerzy będą chcieli zarabiać na czymś, co jest świadome. Czy to w takim razie niewolnik? Gdyby tak się stało, to byłby to niewolnik wykorzystywany przez dup*** z Doliny Krzemowej do zarabiania, prawda?