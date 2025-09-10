Vinci 2 - znamy datę premiery w Netflixie
Kontynuacja kultowego polskiego filmu Vinci po kilku miesiącach trafi do streamingu. Znamy dokładną datę premiery.
Vinci 2 zadebiutuje w Netflixie już 8 października 2025 roku. To kontynuacja kultowego polskiego filmu Juliusza Machulskiego z 2004 roku. Reżyser po latach powrócił, by pokazać widzom dalsze losy Cumy i innych bohaterów. W napisaniu scenariusza tym razem pomógł mu Robert Więckiewicz, który ponownie zagrał głównego bohatera.
Vinci 2 - co wiemy o kontynuacji?
Film wyreżyserował Juliusz Machulski. Filmowiec napisał również scenariusz z pomocą Roberta Więckiewicza, który ponownie zagra Cumę. Na ekranie możemy zobaczyć wiele znajomych twarzy: Borys Szyc znów zagra Szerszenia, Kamilla Baar utalentowaną Magdę, Marcin Dorociński komisarza Łukasza Wilka, Łukasz Simlat policjanta Marcina Kudrę, a Jacek Król Werbusa. W obsadzie są także między innymi Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar. W produkcji po raz kolejny śledzimy losy Cumy. Tym razem emerytowany złodziej sztuki wrócił do Polski, by wykonać jeszcze jeden skok. Na miejscu spotyka masę starych znajomych, którzy również zaangażują się w nową intrygę.
Vinci 2 miał premierę w kinach 25 lipca 2025 roku. Dopiero teraz film trafi do streamingu i będzie go można obejrzeć od 8 października Netflixie.
Źródło: https://x.com/radziokoch/status/1965660979368525967
