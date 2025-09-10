placeholder
Reklama
placeholder

Vinci 2 - znamy datę premiery w Netflixie

Kontynuacja kultowego polskiego filmu Vinci po kilku miesiącach trafi do streamingu. Znamy dokładną datę premiery.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  vinci 2 
netflix
21. Vinci materiały promocyjne
Reklama

Vinci 2 zadebiutuje w Netflixie już 8 października 2025 roku. To kontynuacja kultowego polskiego filmu Juliusza Machulskiego z 2004 roku. Reżyser po latach powrócił, by pokazać widzom dalsze losy Cumy i innych bohaterów. W napisaniu scenariusza tym razem pomógł mu Robert Więckiewicz, który ponownie zagrał głównego bohatera. 

Vinci 2 - co wiemy o kontynuacji?

Film wyreżyserował Juliusz Machulski. Filmowiec napisał również scenariusz z pomocą Roberta Więckiewicza, który ponownie zagra Cumę. Na ekranie możemy zobaczyć wiele znajomych twarzy: Borys Szyc znów zagra Szerszenia, Kamilla Baar utalentowaną Magdę, Marcin Dorociński komisarza Łukasza Wilka, Łukasz Simlat policjanta Marcina Kudrę, a Jacek Król Werbusa. W obsadzie są także między innymi Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar. W produkcji po raz kolejny śledzimy losy Cumy. Tym razem emerytowany złodziej sztuki wrócił do Polski, by wykonać jeszcze jeden skok. Na miejscu spotyka masę starych znajomych, którzy również zaangażują się w nową intrygę. 

Vinci 2 miał premierę w kinach 25 lipca 2025 roku. Dopiero teraz film trafi do streamingu i będzie go można obejrzeć od 8 października Netflixie. 

Źródło: https://x.com/radziokoch/status/1965660979368525967

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  vinci 2 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2025
Vinci 2
Zobacz w kinie Vinci 2 Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nasza Wina
-

Wyścigi, wybuchy i gorący romans. Czy to wciąż Nasza Wina?

2 Sims 4: Przygoda wzywa
-

Twój Sim i jego zmyślony przyjaciel na wakacjach. Zwiastun dodatku The Sims 4

3 Zendaya - 14/1
-

Twórca Hannibala chciałby zrobić nowe Milczenie owiec. W roli głównej widzi gwiazdę Spider-Mana i Diuny

4 Syn Cieśli
-

Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R

5 Łup
-

Ben Affleck i Matt Damon jako policjanci z problemem na głowie. Oto zwiastun filmu Łup

6 Materiał promujący film Superman
-

Superman to wielki hit VOD. W grę wchodzą kolejne dziesiątki milionów dolarów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e174

Moda na sukces

s38e167

Zatoka serc

s27e26

Big Brother (US)

s42e03

s20e18

America’s Got Talent

s2025e177

Anderson Cooper 360

s05e01

Miłość jest ślepa: Brazylia

s11e09

The Amazing Race Canada
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guy Ritchie
Guy Ritchie

ur. 1968, kończy 57 lat

Chris Columbus
Chris Columbus

ur. 1958, kończy 67 lat

Ryan Phillippe
Ryan Phillippe

ur. 1974, kończy 51 lat

Colin Firth
Colin Firth

ur. 1960, kończy 65 lat

Elyse Levesque
Elyse Levesque

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

9

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

10

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV