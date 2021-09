Virgin River - będą kolejne odcinki! Netflix ogłosił, że szykują się nowe sezony.

Fot. Netflix

Virgin River to serial romantyczny, oparty na książkowej twórczości Robyn Carr. Netflix ogłosił, że będzie kontynuować produkcję. Tytuł zostaje przedłużony o dwa kolejne sezony. Taka decyzja może wynikać z dużej popularności serialu, który był w stanie strącić z tronu nawet The Crown w rankingu Nielsena. Ta historia, która podbiła serca widzów na całym świecie, opowiada o perypetiach pogrążonej w żałobie pielęgniarki, która przenosi się do miasteczka na północy Kalifornii. Bohaterka odkrywa plusy i minusy życia na prowincji, a przede wszystkim poznaje kogoś wyjątkowego.

Serial Virgin River do tej pory miał dostępne trzy sezony na platformie, co oznacza, że Netflix przedłużył go o czwarty i piąty. W obsadzie produkcji są Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O’Toole i Chase Petriw.

Cieszycie się z takiej informacji i czekacie na kolejne sezony Virgin River?